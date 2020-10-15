Певица Оля Полякова в прямом эфире поругалась с главой Минздрава Максимом Степановым. Артистку возмутила критика министра в адрес ее концерта в Харькове 3 ноября. Перепалка произошла в одной из программ на телеканале "Украина 24".

Концерт Оли Поляковой в Харькове. Фото: city.kharkov.ua

Концерт Поляковой ко Дню учителя состоялся в Новобаварском районе Харькова в то время, когда город был в оранжевой карантинной зоне. Но сама певица утверждает, что она никаких правил не нарушала. А скандал, который разгорелся вскоре в СМИ, скорее политический и связан с предвыборной кампанией, уверена артистка.

"Я бы хотела обратиться к министру Степанову по поводу вспышки Covid-19 в Харькове после концерта у моим участием. Вы утверждали, что уровень заболеваемости вырос, и целый ряд чиновников и СМИ из-за этого высказывались в мой адрес не совсем корректно", — пожаловалась артистка.

Она утверждает, что новых случаев инфицирования стало даже меньше. Если 2 октября их было в городе 342, то 4 октября — уже 271.

"Динамика уменьшилась, значит выступление Поляковой имеет положительный эффект и концерты нужно проводить ежедневно? Если вы ошиблись в цифрах, то признайте это сейчас. Я все пойму, ведь у вас непростая работа. Однако я не позволю использовать свое имя в предвыборных манипуляциях", — заявила Полякова.

Но вот Максим Степанов остался при своем мнении.

"Если мы смотрим на динамику заболеваемости в Харькове, то на время концерта город уже был на первых местах в Украине. Что касается 342 заболевших 2 октября, то сейчас их уже по 500-600 человек в день", — сказал министр.

При этом Степанов добавил, что у него нет претензий лично к Оле Поляковой. Они скорее адресованы организаторам концерта.

"При всем уважении к вам и вашим коллегам во время такого роста коронавирусной болезни мы не разрешим проводить подобные массовые мероприятия. Рисковать здоровьем граждан мы не можем. И тут не важно, какой артист устраивает этот концерт", — подытожил глава Минздрава.

К слову, был ли нарушен карантин во время концерта Оли Поляковой в Харькове сейчас выясняет местная полиция.

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