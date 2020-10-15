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Виолетта Комаровская
Певица Оля Полякова в прямом эфире поругалась с главой Минздрава Максимом Степановым. Артистку возмутила критика министра в адрес ее концерта в Харькове 3 ноября. Перепалка произошла в одной из программ на телеканале "Украина 24".
Концерт Оли Поляковой в Харькове. Фото: city.kharkov.ua
Концерт Поляковой ко Дню учителя состоялся в Новобаварском районе Харькова в то время, когда город был в оранжевой карантинной зоне. Но сама певица утверждает, что она никаких правил не нарушала. А скандал, который разгорелся вскоре в СМИ, скорее политический и связан с предвыборной кампанией, уверена артистка.
Она утверждает, что новых случаев инфицирования стало даже меньше. Если 2 октября их было в городе 342, то 4 октября — уже 271.
Но вот Максим Степанов остался при своем мнении.
При этом Степанов добавил, что у него нет претензий лично к Оле Поляковой. Они скорее адресованы организаторам концерта.
К слову, был ли нарушен карантин во время концерта Оли Поляковой в Харькове сейчас выясняет местная полиция.
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