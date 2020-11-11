Проблемы в судебной системе и ликвидация олигархии: почему власть игнорирует рекомендации Европарламента

Комитет иностранных дел Европарламента раскритиковал украинскую власть за проблемы с судебной системой и высказал разочарование отсутствием прогресса в ликвидации олигархии в Украине. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, реально ли решить эти проблемы и если да, то как.



Судебная система Украины. Фото: Pixabay

Почти 30 лет без изменений

Европейские чиновники лишь констатировали то, что у нас не меняется со средины 90-х годов прошлого века, когда второй президента Украины Леонид Кучма построил олигархически-клановую систему и сырьевую экономику. Об этом говорит политолог Виктор Таран.

"Ничего с той поры не менялось. Ни один президент не мог это преодолеть. Все равно, были ли это люди извне (как Виктор Ющенко и Владимир Зеленский) или люди из этой системы – как Леонид Кучма и Виктор Янукович", – говорит политолог.

Можно ли это поломать или изменить? В данный момент – вряд ли, считает Виктор Таран.

"Если Порошенко смог немного приструнить олигархов (тот же Игорь Коломойский выехал из страны, а Ринат Ахметов особо не высовывался), то при Зеленском они опять набрали сил и расправили крылья, – поясняет эксперт. – У Зеленского нет ни опыта, ни команды, чтобы их одолеть. Он, пожалуй, самый слабый президент за годы независимости Украины. Изначально имея огромный кредит доверия и возможности – он толком не сумел провести ни одной реформы. А теперь у него и его окружения нет ни сил, ни желания, ни возможностей что-то менять".

Проблемные сегменты в Украине

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отмечает, что после Революции Достоинства в нашей стране произошло почти 130 реформ. Некоторые из них Европарламент считает хорошо реализованными: в сельском хозяйстве, энергетике, цифровой экономике, касательно децентрализации. Но ключевые для дальнейшего сотрудничества – буксуют. Речь, в частности, о судебной системе, преодолении коррупции и тесно связанной с ними проблемой олигархии.

"Судебная ветвь власти – наименее легитимна в Украине, так как пользуется наименьшим доверием населения, – отмечает эксперт УИП. – Ключевая проблема в том, что без доверия к судебной системе, получить поддержку реформ у населения невозможно. Ведь каждое действие поддается риску отката назад".

Невозможно в современных украинских реалиях одолеть и такое явления как олигархат, уверен Владислав Дзивидзинский. Он напоминает, что вся украинская новейшая история за последние 20 лет построена на присвоении государственного имущества частными лицами. Победа над коррумпированным олигархатом сегодня приведет к остановке целых направлений экономики. Но выход, по мнению эксперта, есть.

"Во-первых, следует установить реальное верховенство права через качественные изменения в судебной системе, – говорит он. – Во-вторых, важна реализация идей по типу нулевой декларации. В-третьих, за счет децентрализации большая часть управленческих функций переходит на места. Потому при условии поддержи эффективной местной власти, население сможет контролировать влияние олигархата на имущество громады".

Ранее "Комментарии" писали, что экс-соратник Игоря Коломойского рассказал о "котлетных вечеринках" в офисе олигарха.

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