Очередная схема: Высокопоставленные должностные лица "прибрали к рукам" земли в акватории порта «Черноморск» (ВИДЕО)



















Полицейские разоблачили масштабную земельную схему в Одесской области. Высокопоставленные чиновники вывели из госсобственности надел в акватории Сухого лимана, пишут "Комментарии".



Подозрение о махинациях с землями

Среди подозреваемых – бывший первый заместитель Председателя агентства водных ресурсов Украины – экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывший председатель Черноморского городского совета, бывший заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области и бывший начальник отдела Госводагентства.

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Как детализируют в Нацполиции, чиновники Черноморского городского совета Одесской области, Госагентства водных ресурсов Украины и Госгеокадастра разработали и воплотили преступную схему вывода из государственной собственности земельного участка, расположенного в акватории Черноморского порта.

Вопреки действующему законодательству и без соответствующего согласования с Кабмином фигуранты способствовали утверждению проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,9 га в акватории Сухого лимана. Потом этот надел незаконно был передан обществу в долгосрочную аренду под строительство объектов. В результате незаконного отчуждения земельного участка государству нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн. В ходе следствия правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов и изъяли материалы, подтверждающие противозаконную деятельность должностных лиц.

На основании собранных доказательств четырем участникам преступной "схемы" сообщили подозрения по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер подозреваемым. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.





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