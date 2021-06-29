«Обезьяна» и «скот»: мэр Днепра обозвал политэксперта и журналистов

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Станислав Молчанов
Глава городского совета Днепра Борис Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистам предложил не становиться кем-то вроде "скота". Таким образом политик отреагировал на недавнюю новость о своем вероятном походе на следующие президентские выборы в качестве технического кандидата.
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото из открытых источников
Мэр Днепра опроверг имеющуюся в Сети информацию, подчеркнув, что никогда не собирался бороться за главный пост в стране.
Напомним, версию о том, что Банковая может рассматривать Филатова как технического кандидата в Президенты, чтобы снизить рейтинг Виталия Кличко, аналитик Вигиринский выразил в своем блоге на "Лига.нет".
Также в этом блоге Вигиринский обратил внимание на то, что недавно резко снизился градус критики, которую сам Борис Филатов и его давний соратник Геннадий Корбан адресовали Президенту Зеленскому и его окружению. Вместе с тем правоохранители, по мнению эксперта, внезапно растеряли любые вопросы к мэру Днепра.
Впоследствии этот тезис подхватил ряд ведущих интернет-ресурсов. Скорее всего, мэра Днепра зацепили такие предположения, но вместо официального комментария по этому поводу он решил "ответить" журналистам, приравняв их к "скоту".
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