«Обезьяна» и «скот»: мэр Днепра обозвал политэксперта и журналистов

Глава городского совета Днепра Борис Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистам предложил не становиться кем-то вроде "скота". Таким образом политик отреагировал на недавнюю новость о своем вероятном походе на следующие президентские выборы в качестве технического кандидата.

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото из открытых источников

"На днях 10500 сайтов написали, что Филатов идет в президенты техническим кандидатом от Зеленского против Кличко, ссылаясь на какую-то обезьяну, которая якобы "аналитик". А до этого 5250 сайтов написали, что я хотел то захватить Мариуполь, то освободить, ссылаясь на другую обезьяну (вероятно, речь об экс-начальнике штаба полка "Азов" Владиславе Соболевском — ред.), которая якобы "герой войны и революции", — пишет Филатов.

Мэр Днепра опроверг имеющуюся в Сети информацию, подчеркнув, что никогда не собирался бороться за главный пост в стране.



Напомним, версию о том, что Банковая может рассматривать Филатова как технического кандидата в Президенты, чтобы снизить рейтинг Виталия Кличко, аналитик Вигиринский выразил в своем блоге на "Лига.нет".



Также в этом блоге Вигиринский обратил внимание на то, что недавно резко снизился градус критики, которую сам Борис Филатов и его давний соратник Геннадий Корбан адресовали Президенту Зеленскому и его окружению. Вместе с тем правоохранители, по мнению эксперта, внезапно растеряли любые вопросы к мэру Днепра.



"В текущем году общественность не шокируют новостями о завершенных и направленных в суд уголовных производствах в отношении представителей мэрии Днепра, которые должны быть логическим следствием расследования преступлений, в рамках которых в 2019-2020 годах сотрудниками СБ Украины чуть ли не ежемесячно обыскивались коммунальные предприятия и учреждения Днепра. В логике украинской политики это обычно свидетельствует о появлении нового, ситуативного политического альянса", — написал Виригинский.

Впоследствии этот тезис подхватил ряд ведущих интернет-ресурсов. Скорее всего, мэра Днепра зацепили такие предположения, но вместо официального комментария по этому поводу он решил "ответить" журналистам, приравняв их к "скоту".

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