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Новые руководители Нацполиции могут быть причастны к ряду коррупционных сандалов - СМИ

Ранее Кузнецов и Копаев вместе работали в Департаменте оперативно-технических мероприятий Нацполиции

22 декабря 2021, 18:30
Автор:

Станислав Молчанов
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Первого заместителя главы Национальной полиции Украины — главу криминальной полиции Михаила Кузнецова и начальника Департамента стратегических расследований Валентина Копаева обвинили в причастности к целому ряду коррупционных скандалов. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

Новые руководители Нацполиции могут быть причастны к ряду коррупционных сандалов - СМИ

Нацполиция - фото из открытых источников

В материале отмечается, что ранее Кузнецов и Копаев вместе работали в Департаменте оперативно-технических мероприятий Нацполиции. 

Как передает СМИ, в условиях отсутствия необходимого опыта у Михаила Кузнецова, в подотчетной ему сфере существенно ухудшилась криминогенная ситуация.

"Кроме того, не осуществляется ежедневная координация по раскрытию преступлений, не ставятся задачи, не осуществляется контроль раскрытия, отсутствуют результаты проведения оперативно-розыскной деятельности, отсутствует коммуникация руководителя криминальной полиции с областными подразделениями", — пишут журналисты.

Также в статье отмечается, что данные этой сводки уже давно есть в распоряжении министра Дениса Монастырского. Более того, якобы с подачи первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, Михаил Кузнецов может курировать еще и экономическое направление, и в частности, отвечает за недавно объявленную операцию "Акциз".

"Что касается Копаева, то еще когда он работал в УБОПе, активисты обращали внимание на его декларацию, которая не соответствует его статусу. В частности, кроме официально задекларированных 6 квартир и трех автомобилей, записанных частично на жену, 6 млн грн, 110 тыс. евро и 300 тыс. долларов наличных, активисты также обнаружили большое количество недвижимости в Киеве и Чернигове, которое записано на тестя Копаева", — пишет РБК-Украина. 

Также в материале указывается, что чиновник якобы злоупотреблял проверками подрядчиков "Энергоатома" с использованием обысков и выемок.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/novyh-rukovoditeley-natspolitsii-obvinili-1640187212.html
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