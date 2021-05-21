Нина Южанина подтвердила, что лоббирует интересы дорожно-строительной компании

По информации портала "Дело", член фракции "Европейская солидарность", народный депутат Нина Южанина лоббирует интересы одной из дорожно-строительных компаний. Об этом стало известно из диалога Южаниной и новоиспеченного министра инфраструктуры Александра Кубракова в ходе сессии вопросов и ответов перед голосованием за его назначение.

Народный депутат Нина Южанина. Фото из открытых источников

Так, обращаясь к Кубракову, Нина Южанина упрекнула его в отсутствии успехов в должности руководителя "Укравтодора" за год деятельности.



"Не может быть министром человек, который не имеет успешных достижений, год возглавляя Укравтодор", — отметила политик.

В ответ Александр Кубраков сообщил, что от имени народного депутата Нины Южаниной в "Укравтодор" поступали многочисленные запросы относительно темы дорожного строительства, составленные "в интересах одной компании, которая работает в Киевской, Житомирской и Черниговской областях".



Во время дальнейшей дискуссии Нина Южанина фактически подтвердила, что имеет интерес в работе определенной строительной компании.

"Я располагаю достоверной информацией об откатах и схемах. И многие украинские компании не выдерживают их и обращаются к депутатам. Я прошу поддержать украинские компании, которые могут строить дороги, а не отдавать предпочтение турецким компаниям и не говорить о большом количестве рабочих мест", — публично заявила Южанина.

По информации издания "Цензор.Нет", с 2010 года юридическое сопровождение деятельности компании ЧП "Автомагистраль" осуществляет "Европейская аудиторская группа", которую возглавляла депутат от партии Петра Порошенко Нина Южанина. Компания имеет ряд собственных асфальтовых заводов в Киевской области.

Согласно данным системы Дозорро, ЧП "Автомагистраль" приняла участие в тендерных закупках на сумму более 6 миллиарда гривен. А выиграла строительных тендеров на сумму почти 2,77 млрд гривен. Также компания подала 50 требований и жалоб к заказчикам строительства на тендеры, 62% из которых выиграла.

Журналисты "Дела" сообщают, что с внедрением Методологии закупок "Укравтодора" в 2020 году, компания ЧП "Автомагистраль" стала меньше выигрывать торги, не проходя тендерные требования по опыту и качества работ.

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