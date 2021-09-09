"Никто не имеет права оскорблять президента" - Николай Тищенко о толкотне в Верховной Раде

Потасовка между депутатами, фото из открытых источников

На пленарном заседании Верховной Рады депутаты от "Слуги народа" Гео Лерос и Николай Тищенко потолкались у трибуны. Теперь их должны наказать.

Утром на трибуну для выступления вышел Гео Лерос и начал речь. После фразы Лероса о том, что Зеленский превращает страну в мафию к трибуне подошел Николай Тищенко и схватился за микрофон, а потом схватил Лероса руками и пытался вытолкнуть его оттуда. В это время Дмитрий Разумков призвал Тищенко отпустить коллегу и спрашивал: "Что происходит? Что вы делаете?"

Корреспонденты "Комментариев" обратились к народному депутату Николаю Тищенко с просьбой объяснить его поступок.

Нардеп подчеркнул, что, по его мнению, с трибуны надо говорить по существу, а критика президента вообще недопустима.

"Еще раз повторяю, что я не позволю, чтобы в моем присутствии оскорбляли президента. Этот человек привел в парламент самую большую фракцию и фракция, частью которой я являюсь, в моем лице выразила свою позицию. Это была позиция моя как народного депутата и человека, который уважает президентство в нашем государстве. Я сегодня высказал свою позицию и я знаю, что это позиция народа Украины — никто не имеет права оскорблять президента. Оскорбляя президента, вы оскорбляете его избирателей — это моя позиция. Я считаю, что должен быть порядок. Если мы договорились, что в парламенте с трибуны говорим только по существу, а не как раньше все говорили на свободные темы, значит это правило нужно выполнять", — подчеркнул Николай Тищенко.

На вопрос, готов ли депутат понести наказание в виде отстранения от участия в пленарных заседаниях на 5 дней нардеп ответил, что для него это будет сложно.

"Если по регламенту такое решение будет принято, то я приму это с достоинством и честью. Мне очень сложно это сделать, я как заместитель председателя фракции готовлюсь к каждому голосованию, изучаю проекты", — добавил народный избранник.

Видением конфликта наши журналисты поинтересовались и у главы депутатской фракции Давида Арахамии.

Депутат осуждает драки в парламенте и называет это физическим рукоприкладством. По его словам, уже подано обращение в регламентный комитет. Самое суровое наказание для депутатов — это отстранение.

"Я говорю, что в каждом конфликте есть две стороны и надо наказывать обе. Поэтому мы уже обратились к господину Разумкову, чтобы он написал в регламентный комитет. На следующей неделе это будет обсуждаться в комитете и через неделю будет вынесено на рассмотрение Верховной Рады. Мне кажется, что "Слуга народа" должна будет принять это решение. Я 100% буду голосовать за их отстранения. Мне кажется, что надо убрать обоих, чтобы они немножко подумали. Если будут повторять, будем убирать второй раз", — отметил Давид Арахамия.

Председатель фракции подчеркнул, что все должны соблюдать правила и надо сейчас создать какой-то механизм превенции таких событий.

"Это самое жесткое наказание, которое есть в регламенте и может быть применено к депутатам. В прошлый раз я тоже предлагал этот механизм. Если бы я дрался, я бы такое же правило применил против себя. Это нормально, когда все будут понимать, что это правило и оно нерушимое. Тогда все будут дважды думать перед тем, как что-то делать. Если мы сейчас не создадим некий механизм превенции таких событий, то они будут случаться через день и будут все драться. У нас, к сожалению, есть только один инструмент, каким образом можно наказать депутата за то, что он как-то себя ведет в Верховной Раде. Поэтому мы попробуем это сделать. Это превенция для всех остальных", — рассказал политик.

Также Давид Арахамия опроверг слухи о том, что он якобы предложил запретить критику президента с трибуны Верховной Рады, подчеркнув, что основная ценность — это свобода слова, и добавил, что ранее Тищенко уже делали выговор за поведение. Также политик сказал, что это неправда, що Тищенко вызвали из-за случившегося в Офис президента.



Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Рады произошла потасовка между депутатами от "Слуги народа" Гео Леросом и Николаем Тищенко.

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