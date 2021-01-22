Невзоров о дворце Путина в Геленджике: будет пансионат для ветеранов АТО

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров предложил переделать дворец Владимира Путина в Геленджике, о котором рассказал оппозиционер Алексей Навальный, в пансионат для ветеранов АТО на Донбассе и пострадавших от режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Фото: Вконтакте

Такое заявление он сделал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Невзоров сказал, что после того, как все закончится, России придется мириться с Украиной и искупать вину перед ней и Беларусью, а дворец, который построили для Путина может стать отличным пансионатом для ветеранов АТО.

Также он отметил, что услугами пансионата смогут воспользоваться жители Беларуси, которые пострадали от репрессий режима Александра Лукашенко.

19 января 2021 года организация "Фонд борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

В нем рассказывается о гигантском дворце для президента РФ, который построен в Краснодарском крае, расследовали заявили, что эта резиденция является наиболее секретным и охраняемым объектом в России.

Территория резиденции имеет общую площадь, сравнимую с 39 княжествами Монако. Дворец построен в таком месте, чтобы к нему невозможно было подобраться ни с земли, ни с моря, ни с воздуха.

Невзоров заявил, что расследование Навального сделано превосходно, однако добавил, что оно его не удивило.

По его словам, такие резиденции и дворцы являются атрибутом любой деспотичной власти и тирании, поэтому удивляться тут нечему.

Расследование Навального уже стало самым популярным видео в украинском сегменте YouTube.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!