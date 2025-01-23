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Неижпапа рассказал Безуглой, куда пошла его "генеральская премия"

Командующий ВМС ВСУ подтвердил существование наградного фонда

сегодня, 16:13
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Николай Лисицын

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа отреагировал на скандал с "генеральскими премиямм", о котором написала нардеп Марьяна Безуглая. Адмирал подтвердил, что на флоте действуют механизмы финансового поощрения и он, как командующий, наделен правом раздавать премии. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Неижпапа рассказал Безуглой, куда пошла его "генеральская премия"

Неижпапа заявил, что свои доходы не скрывает, а премии в прошлом году получили более 200 бойцов ВМС ВСУ. Фото: пресс-служба ВМС ВСУ

"Увидел упоминание о себе в одном из обнародованных документов в социальной сети. Поэтому считаю целесообразным прокомментировать использование годового премирующего фонда", — написал Неижпапа.

Он указал, что денежные премии на флоте -  не просто формальное вознаграждение, а способ поблагодарить военных их преданность, настойчивость и стремление стать надежной опорой государства.

"Как командующий ВМС ВСУ, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями. В прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий – матросы, сержанты, старшины и офицеры", — проинформировал адмирал.

Безуглая пришла в комментарии к Неижпапе в Facebook и спросила, на основе каких критериев происходит поощрение из личного фонда командующего ВМС. Военный не ответил, а читатели упрекнули Безуглую в том, что она сначала вбрасывает провокацию и раздувает скандал, и только потом начинает задавать вопросы, пытаясь вникнуть в тему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглая опубликовала документ, согласно которому якобы Главнокомандующий может получать до 20 миллионов гривен премии, Командующий Сухопутными войсками ВСУ – до 12 миллионов 600 тысяч гривен, Командующий Сил территориальной обороны – 3 миллиона 200 тысяч гривен. Все остальные – не более 2 миллионов 400 тысяч гривен. с начала 2024 года размер фондов значительно вырос – у Главнокомандующего ВСУ – на 1 миллион, у Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – на 3 миллиона 600 тысяч гривен, у начальника Генштаба – на 200 тысяч гривен.

Когда нардепке указали на то, что речь идет не о личных премиях, а о фондах поощрения, которые есть в распоряжении командующих (причем эти фонды — на год), Безуглая не успокоилась и бездоказательно предположила, что эти средства генералы выделяют своим "любимчикам". При этом она поинтересовалась, проводился ли хоть раз аудит распределения этих премий. В Воздушных силах ВСУ нардепку раскритиковали: Юрий Игнат отметил, что российская пропагандистка Скабеева "курит в сторонке" в сравнении с Безуглой.



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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=61567775044855&%3B__cft__[0]=AZXhYCRBNK5ga18ElbK4IiHuc8-QBbwcz2I54crWhLodXmpg9XB285PwRX9XQzNsOwXwv8DbhsWxakEooPqM8VgnfGdKEt_f39PE0oTBMATP0fuRr660Fe2s7HjMV6Wc7Tub853xD_Ymz4ya_1l-PKXrtjDsNGf-nmj5ClpCNPX5Wg&%3B__
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