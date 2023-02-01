Недавно уволенному заместителю Министра обороны «светит» 15 лет заключения

Сотрудники Государственного бюро расследования (ДБР) сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю Министра обороны Украины, отвечавшему за Тыловое обеспечение ВСУ, пишут "Комментарии" по информации прес-службы ведомства.



ТОП-чиновнику сообщили о подозрении

Хотя в ДБР и не называют фамилии подозреваемого, но из самой информации следует, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, которого недавно уволили.

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По данным силовиков, чиновник лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более миллиарда гривен. К тому же договоры заключались при полной подписке.

"Должностное лицо не только знало о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывало давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, которые не выдержали первичных испытаний", — говорят в ДБР.

По данным силовиков, в то время заместитель Министра игнорировал обращение Командования Сил Логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.

Следовательно, бывшему высокопоставленному чиновнику сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований — ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. В случае доказательства вины ему "светит" лишение свободы до 15 лет.

"В рамках уголовного производства продолжаются обыски по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу", — добавляют в ведомстве. Следствие продолжается, устанавливают полный круг причастных к сделкам лиц.

Как писали "Комментарии", после волны обвинений в сторону Минобороны, связанных с закупкой услуг питания для военных, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов добровольно подал в отставку с должности замминистра обороны.