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Главная Новости Политика Скандалы Нардепы призывают КСУ принять решение об отставке своих же судей - заявление зарегистрировано в КСУ
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Нардепы призывают КСУ принять решение об отставке своих же судей - заявление зарегистрировано в КСУ

Документ зарегистрировали и взяли на рассмотрение

сегодня, 20:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Пресс-служба КСУ сообщила о том, что в секретариате высшего органа судебной власти Украины приняли на рассмотрение  заявление народных избранников, в котором они просят сложить полномочия по собственному желанию 11 судей,  отдавших свои голоса за скандальное решение по реформе в сфере антикоррупционного законодательства. 

Нардепы призывают КСУ принять решение об отставке своих же судей - заявление зарегистрировано в КСУ

Фото: Униан

В сообщении говорится о том, что инициировал обращение в Конституционный суд глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими нардепами. В Секретариате судебного ведомства документ взят на учет и принят к рассмотрению.

Напомним, сегодня во время пленарного заседания Парламента Украины, народные депутаты — представители разных фракций и групп призвали судей КСУ уволиться немедленно подать в отставку. Это касается тех судей, которые поддержали решение КСУ от 27 октября 2020 года. Оно повлекло за собой влияние на часть антикоррупционного закона и поставило под сомнение множество международных обязательств Украины. Депутаты отметили важность работы судей в КСУ и призвали принять меры для восстановления действенности его функционирования с учетом выбранного Украиной европейского и евроатлантического курса. 


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Источник: http://www.ccu.gov.ua/novyna/u-konstytuciynomu-sudi-ukrayiny-zareyestrovano-zayavu-narodnyh-deputativ-ukrayiny
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