Нардепы призывают КСУ принять решение об отставке своих же судей - заявление зарегистрировано в КСУ

Пресс-служба КСУ сообщила о том, что в секретариате высшего органа судебной власти Украины приняли на рассмотрение заявление народных избранников, в котором они просят сложить полномочия по собственному желанию 11 судей, отдавших свои голоса за скандальное решение по реформе в сфере антикоррупционного законодательства.

Фото: Униан

В сообщении говорится о том, что инициировал обращение в Конституционный суд глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими нардепами. В Секретариате судебного ведомства документ взят на учет и принят к рассмотрению.

Напомним, сегодня во время пленарного заседания Парламента Украины, народные депутаты — представители разных фракций и групп призвали судей КСУ уволиться немедленно подать в отставку. Это касается тех судей, которые поддержали решение КСУ от 27 октября 2020 года. Оно повлекло за собой влияние на часть антикоррупционного закона и поставило под сомнение множество международных обязательств Украины. Депутаты отметили важность работы судей в КСУ и призвали принять меры для восстановления действенности его функционирования с учетом выбранного Украиной европейского и евроатлантического курса.

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