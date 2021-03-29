Степанов отреагировал на упреки о куртке стоимостью 620 тысяч

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о наличии в его гардеробе куртки, которая стоит более 600 тысяч гривен. Министр назвал покупку такой дорогой вещи "полным абсурдом". Об этом Степанов рассказал в интервью "Радио Свобода".

Максим Степанов - фото: Слово и Дело

"Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд ", — заявил глава Минздрава.

Около недели назад народный депутат Гео Лерос в зале парламента заявил, что министр здравоохранения приобрел куртку за 620 тысяч гривен, а также задал Степанову вопрос, тепло ли ему в ней. Чиновник заявил, что не будет отвечать на вопрос нардепа. Кроме того, накануне несколько украинских СМИ обнародовали информацию о том, что Максим Степанов носит куртку дорогого бренда одежды Kiton, цена которой составляет около 10 тысяч долларов.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, в каких условиях живет глава Министерства здравоохранения Украины. Сейчас политик проживает в центре Киева рядом с главной сценой страны ДК "Украина". Согласно декларации, квартира записана на жену Наталью. Площадь жилья — 340 квадратных метров. Журналисты узнали, что стоимость такой дома — примерно 850 000 долларов. Министр ездит на классическом внедорожнике Range Rover, стоимость которого более 2,7 миллиона гривен (сумму указано в финансовой отчетности на сайте НАПК). У политика есть свой водитель.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!