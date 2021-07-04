Нардеп от "Слуги народа" ездил столицей "под кайфом": подробности (ВИДЕО)



















В субботу, 3 июля, поздно вечером патрульные остановили автомобиль в Дарницком районе столицы. За рулем находился народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар. Впоследствии стало известно, что избранник находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом пишут Новости. LIVE.

Нардеп от СН Евгений Брагар (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что вчера в 22:00 полицейские остановили автомобиль Toyota Camry за не подсвеченный регистрационный номер. Оказалось, что руководил автомобилем политик Евгений Брагар.

Во время проверки документов полицейские заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения и предложили депутату пройти медицинское обследование.

У журналистов оказались документы, подтверждающие положительный тест на наркотики.

В полиции сообщили, что народный избранник и его помощник угрожали правоохранителям.

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, что с полицейскими на повышенных тонах ругается помощник депутата.

Стало известно, что автомобиль, которым управлял Брагар, зарегистрирован на Михаила Лысенко, 1991 года рождения.

Зато у Евгения Брагара забрали водительское удостоверение. Политик написал заявление на патрульных в Дарницком отделении полиции.

Пока сам депутат эту ситуацию никак не прокомментировал.

С просьбой прокомментировать ситуацию, издание "Комментарии" обратилось к представительнице "Слуги народа", но оказалось, что она сейчас не в Киеве и поэтому комментариев не дает. Пресс-служба партии также не ответила на наше письмо.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что нардеп от "Слуги народа" напал на посетителей ресторана, — СМИ.

В соцсети пишут, что нардеп якобы набросился на женщину, а также о том, что он мог дать команду охране избить мужчину, который пытался заступиться за посетительницу. Место происшествия не указывается. На кадрах ролика видно дата — 26.07.2020.







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