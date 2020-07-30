Видеофакт: нардеп от “Слуги народа” напал на посетителей ресторана, - СМИ

Опубликована запись камеры наблюдения из ресторана, где произошла потасовка с участием якобы нардепа Андрея Стрихарского. Видео опубликовало издание "Корреспондент" со ссылкой на Телеграм-канал ЗЕландия.

В соцсети пишут, что нардеп якобы набросился на женщину, а также о том, что он мог дать команду охране избить мужчину, который пытался заступиться за посетительницу. Место происшествия не указывается. На кадрах ролика видна дата 26.07.2020.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области произошел инцидент с участием народного депутата - посетитель кафе ударил его в лицо. Как стало известно УНН, нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко отдыхал в кафе. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (житель Херсона, 1988 года рождения) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо. Известно, что нардеп отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

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