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Депутаты рассказали, что означает "адаптивное" чрезвычайное положение и кто будет управлять на местах

Нардепы будут голосовать за решение СНБО по чрезвычайному положению вечером 23 февраля

сегодня, 14:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Народные депутаты рассказали, как они оценивают проект указа президента о введении чрезвычайного положения на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Депутаты рассказали, что означает "адаптивное" чрезвычайное положение и кто будет управлять на местах

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам Киры Рудык, уже завершилось совещание глав фракций по обсуждению указа президента о введении чрезвычайного положения во всех областях. Политик говорит, что ее партия предложила исключить некоторые положения по ограничениям из указа, так как перечень предлагаемых мер слишком большой.

Поэтому пока депутаты ждут ответа от СНБО относительно того, одобрят ли их изменения в указе и тогда они будут решать как голосовать. Однако депутат говорит, что сейчас все партии готовы поддержать введение чрезвычайного положения.

Кира Рудик пояснила, что ее партия считает лишними ограничения по работе телекоммуникационных сетей, политических партий, передвижения между областями, потому что это не касается мер по укреплению обороноспособности.

Ольга Василевская-Смаглюк добавила, что планируется провести внеочередное заседание парламента между 17 и 18 часов. Пока депутаты ждут Алексея Данилова для проведения консультаций, продолжаются согласования некоторых постановлений.

"Во время чрезвычайного положения при областных администрациях создают оперативные штабы, которые будут решать какие ограничения будут вводиться в регионе. Можем говорить о "адаптивном" чрезвычайном положении, которое будет зависеть от оперативной обстановки. В Донецкой и Луганской областях чрезвычайное положение введено еще тогда, когда там начинали проведение АТО. Какие ограничения вводить в регионе будут решать губернаторы", — говорит политик.

Согласно закону о введении чрезвычайного положения, в областях может вводиться комендантский час, ограничиваться работа предприятий народного хозяйства, работа общественного транспорта, движение транспортных средств, вводится их осмотр.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп ответил, какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения.



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Источник: https://comments.ua/ua
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