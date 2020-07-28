Нацсовет по вопросам теле-, радио-вещания объявил о проверке канала "Прямой": в эфире оскорбили Зеленского

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Екатерина Белоброва
Окружной административный суд Киева открыл производство против Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания по иску телеканала "Прямой". Об этом сообщает издание "Громадское".
Редакция просит отменить решение о внеплановой проверке, которое Нацсовет принял зав связи с оскорблениями в адрес Владимира Зеленского в эфире канала.
Отмечается, что 9 января Нацсовет назначил внеплановую проверку "Прямого канала" в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского, а также упомянул в оскорбительном тоне и его пожилого отца, уважаемого ректора и научного работника Александра Зеленского.На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий "Прямого" оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушения законодательства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацсовет объявил о внеплановой проверке канала "112 Украина", за комплиментарные выражения в адрес российского президента Владимира Путина, который курирует агрессию на востоке Украины.
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