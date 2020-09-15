Лерос опубликовал фамилии тех, кто будет баллотироваться в депутаты по Киеву

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Владимир Лавский
Народный депутат Гео Лерос, недавно исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал фамилии тех, кто будут баллотироваться депутаты по Киеву. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Приоткрою вам чуток списка кандидатов в столичные депутаты от "Слуги народа". Обратите внимание на такие две детали.
1. Как ранее и рассказывал, чтоб расположить/приручить мажоритарных депутатов, всем дали подать своих кандидатов в таком порядке - 1ый номер от штаба, 2ой номер от мажоритарщика и далее по такому принципу.
2. Кандидаты от штаба - люди Ермака, Тищенко и их корешей", - написал Лерос.
Согласно обнародованному перечню, Тищенко предложил кандидатуры ведущей "Нового канала" Анны Ольницкой, работника прокуратуры и мужа депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной, а также менеджера в сфере проектирования и строительства мостопроводов Максима Казеникова.
Народный депутат Богдан Яременко предложил включить в список шефредактора УНИАН Михаила Ганницкого и ведущего программы "Секретные материалы", которую транслируют на канале "1 + 1", Евгения Плинського.
Глава фракции СН Давид Арахамия предложил кандидатуру Тараса Мельничука, который является председателем секретариата партии "Слуга народа".
Замглавы фракции Александр Корниенко предложил включить в список пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлию Палийчук и общественного деятеля Сергея Калугина.
Кроме того, в опубликованном списке указаны другие кандидаты и их характеристика
Михаил Присяжнюк - публичное лицо из 137 тысячами подписчиков, "активно раскручивался с начала 2020 года, видно, что готовят к выборам";
Ирина Ступка - вторая жена актера Остапа Ступки;
Руслан Гончаров - помощник Николая Тищенко;
Лилия Пашинная - советник Андрея Ермака в Офисе президента;
Виктория Бурдукова - в прошлом создатель программы "Ревизор", которую длительное время вел Тищенко.
Ранее "Комментарии" сообщали, чем "не угодил" партии Гео Лерос.
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