Лерос опубликовал фамилии тех, кто будет баллотироваться в депутаты по Киеву

Народный депутат Гео Лерос, недавно исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал фамилии тех, кто будут баллотироваться депутаты по Киеву. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Приоткрою вам чуток списка кандидатов в столичные депутаты от "Слуги народа". Обратите внимание на такие две детали.

1. Как ранее и рассказывал, чтоб расположить/приручить мажоритарных депутатов, всем дали подать своих кандидатов в таком порядке - 1ый номер от штаба, 2ой номер от мажоритарщика и далее по такому принципу.

2. Кандидаты от штаба - люди Ермака, Тищенко и их корешей", - написал Лерос.

Согласно обнародованному перечню, Тищенко предложил кандидатуры ведущей "Нового канала" Анны Ольницкой, работника прокуратуры и мужа депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной, а также менеджера в сфере проектирования и строительства мостопроводов Максима Казеникова.

Народный депутат Богдан Яременко предложил включить в список шефредактора УНИАН Михаила Ганницкого и ведущего программы "Секретные материалы", которую транслируют на канале "1 + 1", Евгения Плинського.

Глава фракции СН Давид Арахамия предложил кандидатуру Тараса Мельничука, который является председателем секретариата партии "Слуга народа".

Замглавы фракции Александр Корниенко предложил включить в список пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлию Палийчук и общественного деятеля Сергея Калугина.

Кроме того, в опубликованном списке указаны другие кандидаты и их характеристика

Михаил Присяжнюк - публичное лицо из 137 тысячами подписчиков, "активно раскручивался с начала 2020 года, видно, что готовят к выборам";

Ирина Ступка - вторая жена актера Остапа Ступки;

Руслан Гончаров - помощник Николая Тищенко;

Лилия Пашинная - советник Андрея Ермака в Офисе президента;

Виктория Бурдукова - в прошлом создатель программы "Ревизор", которую длительное время вел Тищенко.

Ранее "Комментарии" сообщали, чем "не угодил" партии Гео Лерос.

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