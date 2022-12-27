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«Московская» церковь, похоже, останется без двух столичных храмов

Заканчивается срок соглашения об аренде Трапезного и Успенского храмов в Верхней Лавре

сегодня, 22:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Украинской православной церкви Московского патриархата истекает срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры: Успенского собора и Трапезной церкви, подтвердил в эфире Телемарафона министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишут "Комментарии".

«Московская» церковь, похоже, останется без двух столичных храмов

Лавра

Глава МКИП на упреки одного из священников ответил , что по состоянию на воскресенье ему никто не звонил, "какие-то колокольчики начались в понедельник".

"Я не обязан, собственно, общаться с наместником. Действительно истекает срок соглашения об аренде Трапезного и Успенского храмов в верхней лавре. К нам обратился директор заповедника по поводу информирования по этому вопросу. Мы во исполнение В казу Президента о проверке состояния дел использования имущества лавры будем рекомендовать – приказать мы не можем, но будем рекомендовать такое соглашение не продлевать" – заявил министр.

Ткаченко рассказал, что есть правительственная межведомственная комиссия, которая занимается изучением вопроса использования имущества лавры.

"Учитывая, что на Верховной Лавре договор заканчивается, – до того момента, пока проверка не будет завершена, такое использование делается невозможным. Относительно другого имущества – есть соответствующие действующие соглашения, они пока будут продлены до завершения такой проверки" , – продолжил он.

Отвечая на вопрос, что будет с имуществом нижней лавры, чиновник отметил , что договор об использовании УПЦ МП этих объектов бессрочен, его подписали в 2013 году. "Но ввиду того, что есть теперь Указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования церковью имущества, не было ли там каких-либо нарушений и учитывая это выносить соответствующие решения", – добавил Ткаченко.

Как писали "Комментарии", Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) просит Президента Украины разблокировать деятельность подсанкционных епархий, а также требует публичных извинений от "Квартала 95" и "1 1" за шутки о религии.



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