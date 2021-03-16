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Главная Новости Политика Скандалы Медведчук и Сурков обсуждали, как использовать Ассоциацию городов под руководством Кличко для федерализации Украины
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Медведчук и Сурков обсуждали, как использовать Ассоциацию городов под руководством Кличко для федерализации Украины

На записях, в частности, говорится об управлении оккупированным Донбассом и новом документе, который должен дать ему официальный статус

сегодня, 15:59
Автор:

Станислав Молчанов

Легализация российского контроля над частью Донбасса и федерализация всей Украины должна была проходить при участии Ассоциации городов, возглавляемой Виталием Кличко. Об этом свидетельствуют новые записи телефонных разговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, опубликованные изданием OBOZREVATEL.

Медведчук и Сурков обсуждали, как использовать Ассоциацию городов под руководством Кличко для федерализации Украины

Виталий Кличко - фото из открытых источников

На записях, в частности, говорится об управлении оккупированным Донбассом и новом документе, который должен дать ему официальный статус. Сурков уточняет, что этот процесс должен строиться вокруг "Совета городов" — Ассоциации городов Украины под руководством Виталия Кличко.

"Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа", — говорит он Медведчуку, подчеркивая, что иначе "рабоnы не будет".

В ходе одного из разговоров Медведчук и Сурков спорят о документе, в котором должен быть упомянут Совет-Ассоциация городов Украины:

"Медведчук: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

Сурков: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

Медведчук: Да правильно. 100%, я думаю там...".

Кроме Ассоциации городов Украины под руководством Кличко на новых "пленках" Медведчук и Сурков говорят о заместителе главы СБУ, который должен организовать поставку наличных денег в оккупированный город Дебальцево.

Напомним, СБУ расследует дело против Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма. Против Медведчука, его партнера и однопартийца Тараса Козака, а также их жен Украина ввела санкции.



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