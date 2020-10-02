«Лжецы, душегубы!»: Зеленского и его команду не очень дружелюбно встретили в Черновцах

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Дмитрий Симоненко
Известно, что
сегодня, 2 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Черновицкую
область с рабочим визитом. Главу
государства не очень тепло встретили в регионе – видео "горячей" встречи
опубликовал Telegram-канал "Коронавирус-Украина".
Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
Так, сегодня
около полудня в Черновцах у входа в отель на Центральной площади, где ночевал
Владимир Зеленский, собралась группа горожан. Во время выхода из гостиницы
Президента и сопровождающих его главу ОП Андрей Ермак, его зама Кирилл
Тимошенко, а также губернатора Черновицкой области Сергей Осачук местные жители
встретили не особо дружелюбно.
Зеленский сопровождавшие
его чиновники и охранники сели в автомобили и уехали, не обратив внимания на
брань.
Известно, что в последствии женщина показала представителям медиа выписку из медкарты, где было указано, что ее муж действительно переболел коронавирусом в сентябре.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что "Слуга народа" во время предвыборной кампании
подрался и пробил покрышки машин.
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