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Главная Новости Политика Скандалы «Лжецы, душегубы!»: Зеленского и его команду не очень дружелюбно встретили в Черновцах
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«Лжецы, душегубы!»: Зеленского и его команду не очень дружелюбно встретили в Черновцах

Женщина жаловалась, что лечение от коронавируса происходило вовсе даже не за счет государства

сегодня, 20:53 comments583
Автор:

Дмитрий Симоненко

Известно, что сегодня, 2 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Черновицкую область с рабочим визитом.  Главу государства не очень тепло встретили в регионе – видео "горячей" встречи опубликовал Telegram-канал "Коронавирус-Украина".

«Лжецы, душегубы!»: Зеленского и его команду не очень дружелюбно встретили в Черновцах

Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Так, сегодня около полудня в Черновцах у входа в отель на Центральной площади, где ночевал Владимир Зеленский, собралась группа горожан. Во время выхода из гостиницы Президента и сопровождающих его главу ОП Андрей Ермак, его зама Кирилл Тимошенко, а также губернатора Черновицкой области Сергей Осачук местные жители встретили не особо дружелюбно.

“Вы лжецы, душегубы, страшные душегубы! Лжецы! У меня муж болел COVID-19. Ни одна падаль не вернула средства, все за свой счет, 30 тысяч гривен ушло на лечение! Чтоб вы сдохли! Лжецы, сдохните!” – возмущенно кричала одна из женщин преклонного возраста вслед власть имущим.

Зеленский сопровождавшие его чиновники и охранники сели в автомобили и уехали, не обратив внимания на брань.

Известно, что в последствии женщина показала представителям медиа выписку из медкарты, где было указано, что ее муж действительно переболел коронавирусом в сентябре.


Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" во время предвыборной кампании подрался и пробил покрышки машин.


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