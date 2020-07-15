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Лукашенко вызвали на боксерский ринг и дали сутки на подготовку (видео)

Известный ресторатор Вадим Прокопьев вызвал президента Беларуси Александра Лукашенко на дуэль за то, что тот его унизил

сегодня, 13:42
Автор:

Елена Волкова
Лукашенко вызвали на боксерский ринг и дали сутки на подготовку (видео)

Президента Беларуси Александра Лукашенко вызвали на боксерский поединок. Видеообращение и призыв сразиться на ринге на своем канале в “Ютуб” опубликовал известный минский ресторатор Вадим Прокопьев, которого политик обозвал "п***расом".

Прокопьев говорит, что в его окружении принято либо извиняться, либо отвечать за свои слова. 

“Три раунда в ринге по три минуты. Секунданты надежные - министр МВД и бывший начальник ОМОН”, - говорит бизнесмен.

Ресторатор, обращаясь к Лукашенко, уверяет, что пропустить это видео тот не сможет: мужчина разослал его во все СМИ и отправил лично пресс-секретарю президента. На ответ Прокопьев дал Лукашенко 24 часа. 

В белорусских СМИ пишут о том, что бизнесмен продал свои доли в местных ресторанах и перебрался в Сингапур, где открыл свое заведение.

Напомним, стихийные акции протеста, которые состоялись вчера вечером в Минске и многих других городах Беларуси, завершились массовыми задержаниями. Местные СМИ и информагентства пишут, что протестующие выстраивали так называемые цепи солидарности, однако завершилось все потасовками с силовиками. В результате только в Минске задержали 150 человек. Всего же, согласно последним данным, в изоляторах пребывает 215 задержанных. 


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