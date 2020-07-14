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"Все и так понятно": Лукашенко не будет делать себе рекламу перед выборами

ЦИК Беларуси обозначила, что действующий президент Александр Лукашенко отказался от своего права выступать с предвыборными речами по телевидению и на радиоэфирах

сегодня, 19:17
Автор:

Екатерина Белоброва
"Все и так понятно": Лукашенко не будет делать себе рекламу перед выборами

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко не станет использовать право о выступлениях с президентской программой через средства массовой информации накануне выборов. Об этом передают российские СМИ, ссылаясь на белорусский ЦИК.

"Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления (на радио и телевидении)", - приводит сообщение ЦИК агентство РИА.

Отметим, что выборы президента в Белоруси пройдут 9 августа. Лукашенко, который занимает высший государственный пост с 1994 года, будет баллотироваться уже в шестой раз. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала в регистрации кандидатом главному конкуренту Лукашенко Виктору Бабарико

Как сообщает источник, глава ЦИК предложила не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты Беларуси, и члены комиссии единогласно поддержали такое решение. Основная причина недопуска - несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его предвыборной кампании. 



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