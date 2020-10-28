Куда идут деньги из COVID-фонда и чего ждать дальше: мнение экспертов

Появляется всё больше странных данных касательно перенаправления на дороги средств фонда по борьбе с коронавирусом в Украине. Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак и вовсе назвал коммуникационным промахом то, что указанный спецфонд сформировался как COVID-фонд. Тем временем разгорается новый скандал: деньги для онкобольных также передали на дороги. Происходящее – это промахи власти, намеренные действия или же информационные атаки против Зе-команды? "Комментарии" узнали у экспертов, кто и какую может понести ответственность при варианте, который кажется Вам наиболее реалистичным.

"Решение направить деньги фонда на президентскую программу будет выглядеть все более спорным"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний напоминает, что COVID-фонд власть создала с началом пандемии. И задача была в том, чтобы материально обеспечить решения по борьбе с неизвестным вирусом. Фонд наполнялся как из государственного бюджета, так и за средства кредитов.

"Собственно, на борьбу с коронавирусом, фонд, в который планировалось залить 97 млрд, а по факту наполнили на 65 млрд гривен, потратил незначительную сумму, – отмечает эксперт. – Правительство не решило массу проблем необходимых в той или иной степени обществу. Так и не решены с момента создания коронавирусного фонда проблемы с нехваткой медицинского оборудования. Даже элементарное обеспечение медиков, находящихся в первых рядах борьбы с вирусом, не всегда было (есть) на должном уровне. Да и общество в целом не получило надлежащей защиты. Государство забыло о том, что пострадал бизнес, пострадали местные бюджеты. Механизмы компенсации даже не рассматривались как возможные".

Юрий Подорожний акцентирует, что деньги COVID-фонда в основном государство потратило на инфраструктурные проекты. А на сферу здравоохранения, согласно данным Минфина, пошло пока лишь 5,8 млрд грн.

"Решение направить деньги фонда на президентскую программу строительства дорог будет выглядеть всё более спорным на фоне всё большего количества заболевших и умерших от коронавируса, – уверен эксперт. – И эти смерти всё чаще происходят от того, что государство не способно предоставить элементарную медицинскую помощь своим гражданам. Особенно на фоне стонов и сожалений с экранов телевизора то ли министра здравоохранения, то ли депутата Одесского областного совета Степанова… А глава Офиса президента Андрей Ермак даже само название фонда "антикоронавирусный" называет коммуникационным провалом".

Но скорее провалом следует называть использование фонда, считает Юрий Подорожний. Ведь власть обещала своим избирателям адекватную борьбу с вирусом. И где она?

"Фактически из ОП звучат слова от том, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Украинцы должны понимать, что государство умывает руки — и помощи ждать не стоит. По крайней мере, не всем, – считает эксперт. – Так неужели сегодня, когда под угрозой тысячи жизней ежедневно, дороги важней?"

"За это никто не понесет наказания, так как нет состава преступления"

Происходящее вокруг дорог и COVID-фонда — это законный процесс, предусмотренный нашей системой разделения власти на законодательную и исполнительную. Так считает эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов.

"Напомню, что фонд борьбы с COVID был создан ВРУ Законом 553-IX от 13.04.2020. А порядок использования денег этого фонда устанавливает Кабинет министров Украины. Именно КМУ своим постановлением от 1 июля (№ 539) определяет порядок использования денег COVID-фонда для строительства дорог — и выделяет в распоряжение Укравтодору 35 млрд. гривен, – отмечает эксперт. – Инициатор данного постановления — Укравтодор и Мининфраструктуры".

А 21 октября всё тот же КМУ по инициативе "Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов" принимает распоряжение о передаче средств из программы 2301130 "Реализация государственного инвестиционного проекта" Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" в сумме 104 752 тыс. грн (расходы развития). В том числе — 61,5 млн. грн. на ремонт дорог общего пользования во Львовской области.

"Всё это – не промахи и не информационная атака. Это — преднамеренные действия, которые прошли все 9 кругов ада нашей бюджетной бюрократии, – считает Владислав Притоманов. – За это никто не понесет наказание, так как нет состава преступления. Деньги тратились, согласно установленному порядку, законам и распоряжениям КМУ".

По мнению эксперта, Кабмин тратит деньги COVID-фонда и онкобольных на дороги, потому, что… не знает, на что их еще можно потратить.

"Минздрав, скорее всего, не нашел реципиента для денег по своей программе. А на что потратить 35 млрд, КМУ просто не додумался. Плюс — схемы распила на строительстве дорог давно работают и не привлекают внимания. Подобных схем в рамках борьбы с COVID еще нет — и их легко проверить, – подчеркивает Владислав Притоманов. – Помните, что и Офис президента, и Верховная Рада, и Кабмин — это украинские бизнесмены и их управленцы. С проблемами общества, а тем более глобальной эпидемии, они никогда не работали. А слушать ученых — сложно и непонятно".

"Такое впечатление, что для руководства страны усовершенствование диагностики онкобольных не важно"

Когда начиналась пандемия, наши власти не представляли, насколько велики могут быть потребности в деньгах для борьбы с коронавирусом и последствиями. Потому COVID-фонд создали таким большим. Так считает эксперт Украинского института политики (УИП), магистр государственного управления Владимир Воля.

"Они ориентировались на картинку, которая была тогда в Китае, США, части европейских стран, – поясняет эксперт. – А вот когда из COVID-фонда начали перераспределять деньги на дороги, можно говорить, что речь шла о реализации проектов двойного назначения. Не только ради экономики (строительство дорог и т.д.), но и чтобы конвертировать эти "достижения" в бонусы в день выборов. Получается, что сперва власти не понимали до конца, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. А когда решили, что всё более-менее нормализовалось, пошло использование средств в ручном режиме, в том числе — на реализацию проектов, связанных с выборами".

По мнению Владимир Воли, ситуация с перераспределением средств, которые изначально планировалось на усовершенствование диагностики для онкобольных, выглядит еще более неприглядно.

"Такое впечатление, что для руководства страны усовершенствование диагностики онкобольных не важно. И они посчитали, что с этой статьи можно перекинуть деньги на дорогу. Или не смогли реализовать данную программу, или не захотели. Но выглядит это, мягко говоря, не корректно, – отмечает эксперт. – Впрочем, за всё это ручное управление ресурсами вряд ли кто-то понесет ответственность".

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