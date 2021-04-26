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Кто будет платить штраф за скандальную вечеринку Тищенко

Депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко не должен платить штраф за нарушение карантинных норм и организацию вечеринки в локдаун

сегодня, 08:33
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, что народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко не должен платить штраф за скандальную вечеринку, во время которой было нарушено карантинные правила. Так выплатой должна заняться администрация ресторана и отеля, в котором было организовано мероприятие. Об этом сообщил глава "Госпродпотребслужбы" Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Кто будет платить штраф за скандальную вечеринку Тищенко

Скандал с Тищенко: кто будет платить штраф за депутатскую вечеринку. Фото: slovoidilo.ua

Протокол на 34 тысячи гривен штрафа был составлен еще 19 апреля. Полиция также зафиксировала нарушения санитарных правил и норм и подготовила документы относительно уголовного производства по статье 325.

"Отвечать будет только администрация отеля и ресторана. Тищенко может только как человек отвечать за это действо", — прокомментировал Олег Рубан.

Кроме того, после скандальной ситуации правоохранители организовали масштабную проверку гостиниц, ресторанов и развлекательных заведений.

Напомним, что нардеп Николай Тищенко 18 апреля устроил скандальную вечеринку несмотря на введение карантина в столице. Мероприятие состоялось в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. Однако сам Тищенко отмечает, что карантинных норм не нарушал, поскольку празднования происходили в гостиничном номере.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&feature=youtu.be
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