КСУ отложил принятие решения по представлению о рынке земли на неизвестный термин – СМИ

Во время сегодняшнего заседания Конституционный Суд Украины так и не вынес постановление по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Источник: Голос

2 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стафанчук во время согласительного совета парламента подчеркнул, что КСУ нарушил процедуру внесения на повестку дня вопроса по представлению по рынку земли – заседание проходило за закрытыми дверями и абсолютно неожиданно, ведь еще в субботу, 31 октября в обнародованном проекте повестки, заседаний КСУ запланировано не было. Но уже сегодня утром было назначено собрание судей по этому вопросу.



В свою очередь, глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил о том, что будет предпринято все возможное для того, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало уже с первого дня лета будущего года, независимо от того, какое решение примет КСУ.

Известно, что 2002 года в Украине действует запрет на продажу земель сельскохозназначения. 31 марта этого года ВР рассмотрела законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Закон делает действующим продажу рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года. Известно, что его нормы устанавливают ограничения на категорию покупателей земли – до 2023 года этим правом могут воспользоваться только граждане Украины, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины. Что касается покупаемой площади земель – она не должна превышать более 100 га земли в одни руки, для юридических лиц — не более 10 тыс. га в одни руки. Принятие решения о продаже земли нерезидентам Украины возложили на референдум.

28 апреля лидер Украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли, но уже 4 мая в КСУ поступило представление 48 народных избранников с ходатайством проанализировать законные основания его принятия. Десять дней спустя аналогичное представление предъявили еще 53 народного депутата. Суд объединил ходатайства в одно дело.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Слуги" зарегистрировали законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования.





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