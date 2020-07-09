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Главная Новости Политика Скандалы "Корабельная сосна - не повод": Корниенко заявил, что скандалы в "Слуге народа" не остановят его амбиций
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"Корабельная сосна - не повод": Корниенко заявил, что скандалы в "Слуге народа" не остановят его амбиций

Нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко уверен, что скандал на почве сексизма не должен становиться помехой в реализации его политических планов

сегодня, 18:49
Автор:

Екатерина Белоброва
"Корабельная сосна - не повод": Корниенко заявил, что скандалы в "Слуге народа" не остановят его амбиций

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не намерен подавать в отставку из-за скандала на почве сексизма, где он назвал своих коллег "рабочей бабой" и "корабельной сосной". Об этом он рассказал в интервью Радио Свободе.

Так, по словам нардепа, данный инцидент не должен нарушать его планы, ведь он еще не все успел реализовать, для чего пришел в политику.

"Если кто-то думал, что я не испытал репутационных потерь, то это не так. Но своих собственных мыслей об отставке у меня не было. В случае украинской политической культуры не факт, что это кого-то повлияет или станет для кого-то примером... Как политик я пока не все сделал, что планировал для себя в политике, хотел бы еще этим позаниматься немного", - указал Корниенко.

При этом лидер "Слуги" отказался отвечать на вопрос о том, как отреагировала его семья на этот скандал, посвященный формам двух женщин в политике.

"Моя семья и так, в принципе, страдает из-за моей популярности ... Это большое изменение - надо перенастраивать жизни как-то: новые привычки заводить, не говорить всего, что ты думаешь, потому что тебя могут записывать", - заметил Александр Корниенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко принес извинения за то, что назвал свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "корабельной сосной" и "бабой рабочей", а также  уточнил, что на самом деле имел в виду не ее.


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