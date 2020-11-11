Конституционный суд открыл производство в деле Зеленского

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Владимир Лавский
Конституционный суд Украины открыл административное производство в деле Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Радио Свобода", получившая ответ на запрос в пресс-службе КСУ.
Напомним, суть дела состоит в том, чтобы привлечь президента Украины к административной ответственности. 3 июня 2020 года Владимир Зеленский вместе с делегацией "выпил кофе" в одном из заведений Хмельницкого, нарушив карантинные ограничения. После этого местный суд обратился в Верховный суд, чтобы понять, можно ли президента наказать. Верховный суд Украины, в свою очередь, отдал дело на откуп Конституционному.
Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский предложил легкий способ побороть COVID-19.
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