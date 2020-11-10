Зеленский предложил способ легко побороть COVID-19

Президент Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая научит людей профилактике заболеваний, таких как COVID-19. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, новая программа будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Соединенных Штатах Америки отреагировали на болезнь украинского лидера.





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