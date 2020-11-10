Зеленский предложил способ легко побороть COVID-19

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Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая научит людей профилактике заболеваний, таких как COVID-19. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.
По словам Зеленского, новая программа будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Соединенных Штатах Америки отреагировали на болезнь украинского лидера.
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