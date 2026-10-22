Компания с орбиты нового главы Госвосстановления получила миллиардные подряды: расследование

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Кречмаровская Наталия
Компания "Кальмиус", связанная с мелитопольским бизнес-окружением нового главы Госвосстановления Ивана Федорова, после его назначения получила от государства подрядов на 2,14 млрд грн.
Реализация планов стойкости. Фото из открытых источников
Об этом говорится в расследовании на сайте "Наші гроші".
Особенно показательно, что один из крупнейших новых контрактов "Кальмиус" получил именно в Запорожской области — регионе, который Федоров возглавлял до перехода в Госвосстановление, отмечают расследователи. Речь идет о проведении работ по устройству антидроновой защиты над автомобильными дорогами области с ожидаемой стоимостью работ около 1,1 млрд грн. Этот заказ, как пишет сайт, без конкуренции получил "Кальмиус".
Компания должна установить металлические конструкции, защитные сетки и растяжки из металлической проволоки. В то же время, цены в запорожском контракте заметно отличаются от стоимости аналогичных работ в Харьковской области. При установке металлических опор и монтаже защитной сетки в Запорожье предусмотрена оплатат примерно в три раза больше. Устройство металлических растяжек стоит примерно в полтора раза дороже, говорится в расследовании.
Одновременно, без тендерных процедур "Кальмиус" получил два больших подряда по защите двух энергетических объектов "ДТЭК Днепроэнерго" на Днепропетровщине. Каждый, как отмечают расследователи, стоимостью 515 млн грн.
Отмечается, что "Кальмиус" – новая компания на строительном рынке. Ее зарегистрировали в Запорожье в 2025 году, владельцем является Даниил Сандырев. Однако уже через две недели после регистрации новоиспеченный застройщик получил свой первый государственный подряд. В дальнейшем компания начала регулярно получать заказы в Запорожской области.
Как выяснили расследователи, "Кальмиус" связан с другой строительной компанией — "Позитив", которая до полномасштабного вторжения была зарегистрирована в Мелитополе, когда город возглавлял Иван Федоров. После того как Федоров стал главой Запорожской ОГА, компания сменила регистрацию на Запорожье.
Также с Мелитополем "Кальмиус" связывает и сотрудничество с компанией "Морена СК", у которой фирма арендует строительную технику. Именно "Морена СК", как говорится в материале, фигурирует в расследовании Бюро экономической безопасности относительно возможного хищения бюджетных средств на строительстве фортификаций в Запорожской области. По версии правоохранителей, эта компания подконтрольна экс-депутату Мелитопольского горсовета Сергею Биловолу, который является главным подозреваемым по делу.