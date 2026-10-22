Компания с орбиты нового главы Госвосстановления получила миллиардные подряды: расследование

Компания "Кальмиус", связанная с мелитопольским бизнес-окружением нового главы Госвосстановления Ивана Федорова, после его назначения получила от государства подрядов на 2,14 млрд грн.

Реализация планов стойкости. Фото из открытых источников

Об этом говорится в расследовании на сайте "Наші гроші".

"За полтора года существования фирма успела получить через Prozorro подряды примерно на 5,6 млрд грн. При этом около 2,14 млрд грн приходится на контракты, полученные уже после того, как Иван Федоров возглавил Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Особенно показательно, что один из крупнейших новых контрактов "Кальмиус" получил именно в Запорожской области — регионе, который Федоров возглавлял до перехода в Госвосстановление, отмечают расследователи. Речь идет о проведении работ по устройству антидроновой защиты над автомобильными дорогами области с ожидаемой стоимостью работ около 1,1 млрд грн. Этот заказ, как пишет сайт, без конкуренции получил "Кальмиус".

Компания должна установить металлические конструкции, защитные сетки и растяжки из металлической проволоки. В то же время, цены в запорожском контракте заметно отличаются от стоимости аналогичных работ в Харьковской области. При установке металлических опор и монтаже защитной сетки в Запорожье предусмотрена оплатат примерно в три раза больше. Устройство металлических растяжек стоит примерно в полтора раза дороже, говорится в расследовании.

Одновременно, без тендерных процедур "Кальмиус" получил два больших подряда по защите двух энергетических объектов "ДТЭК Днепроэнерго" на Днепропетровщине. Каждый, как отмечают расследователи, стоимостью 515 млн грн.

"Поскольку речь о подрядах, которые государство раздает согласно планам устойчивости, определение победителя происходит без торгов в "Прозорро", а контрактные данные скрываются. Поэтому цены на стройматериалы в рамках этих проектов сейчас неизвестны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Кальмиус" – новая компания на строительном рынке. Ее зарегистрировали в Запорожье в 2025 году, владельцем является Даниил Сандырев. Однако уже через две недели после регистрации новоиспеченный застройщик получил свой первый государственный подряд. В дальнейшем компания начала регулярно получать заказы в Запорожской области.

Как выяснили расследователи, "Кальмиус" связан с другой строительной компанией — "Позитив", которая до полномасштабного вторжения была зарегистрирована в Мелитополе, когда город возглавлял Иван Федоров. После того как Федоров стал главой Запорожской ОГА, компания сменила регистрацию на Запорожье.

Также с Мелитополем "Кальмиус" связывает и сотрудничество с компанией "Морена СК", у которой фирма арендует строительную технику. Именно "Морена СК", как говорится в материале, фигурирует в расследовании Бюро экономической безопасности относительно возможного хищения бюджетных средств на строительстве фортификаций в Запорожской области. По версии правоохранителей, эта компания подконтрольна экс-депутату Мелитопольского горсовета Сергею Биловолу, который является главным подозреваемым по делу.



