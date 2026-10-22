Компанія з орбіти нового голови Держвідновлення отримала мільярдні підряди: розслідування

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Кречмаровская Наталия
Компанія “Кальміус”, що пов’язана із мелітопольським бізнес-оточенням нового голови Держвідновлення Івана Федорова, після його призначення отримала від держави підрядів на 2,14 млрд грн.
Реалізація планів стійкості. Фото з відкритих джерел
Про це йдеться у розслідуванні на сайті “Наші гроші”.
Особливо показовим є те, що один із найбільших нових контрактів "Кальміус" отримав саме у Запорізькій області — регіоні, який Федоров очолював до переходу в Держвідновлення, зазначають розслідувачі. Мова йде про проведення робіт із влаштування антидронового захисту над автомобільними дорогами області з очікуваною вартістю робіт близько 1,1 млрд грн. Це замовлення, як пише сайт, без конкуренції отримав “Кальміус”.
Компанія має встановити металеві конструкції, захисні сітки та розтяжки з металевого дроту. Водночас ціни в запорізькому контракті помітно відрізняються від вартості аналогічних робіт у Харківській області. За встановлення металевих опор та монтаж захисної сітки у Запоріжжі передбачена приблизно утричі більша оплата. Влаштування металевих розтяжок коштує приблизно у півтора раза дорожче, йдеться у розслідуванні.
Одночасно, без тендерних процедур “Кальміус” отримав два великі підряди на захист двох енергетичних об’єктів “ДТЕК Дніпроенерго” на Дніпропетровщині. Кожен, як зазначають розслідувачі, вартістю 515 млн грн.
Зазначається, що “Кальміус” — нова компанія на будівельному ринку. Її зареєстрували у Запоріжжі у 2025 році, власником є Данило Сандирєв. Однак уже через два тижні після реєстрації новоспечений забудовник отримав свій перший державний підряд. Надалі компанія почала регулярно отримувати замовлення у Запорізькій області.
Як з’ясували розслідувачі, “Кальміус” пов’язана з іншою будівельною компанією – “Позитив”, яка до повномасштабного вторгнення була зареєстрована у Мелітополі, коли місто очолював Іван Федоров. Після того як Федоров став головою Запорізької ОДА, компанія змінила реєстрацію на Запоріжжя.
Також з Мелітополем "Кальміус" пов’язує і співпраця з компанією "Морена СК", у якої фірма орендує будівельну техніку. Саме “Морена СК”, як значиться у матеріалі, фігурує у розслідуванні Бюро економічної безпеки щодо можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій у Запорізькій області. За версією правоохоронців, ця компанія підконтрольна ексдепутату Мелітопольської міськради Сергію Біловолу, який є головним підозрюваним у справі.