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Главная Новости Политика Скандалы "Клянусь перед Богом": мэр Николаева поклялся на Библии, что не получил откатов с городской брусчатки
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"Клянусь перед Богом": мэр Николаева поклялся на Библии, что не получил откатов с городской брусчатки

Городской голова Александр Сенкевич ответил на обвинения в отношении брусчатки, которая превратила главную площадь Николаева серой и безрадостной

сегодня, 17:42
Автор:

Екатерина Белоброва

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поклялся перед Богом, положив правую руку на Библии, в том, что не получил никакой личной выгоды от закупки площадной брусчатки серого цвета, которая превратила городскую локацию в безрадостное место. Об этом передает издание "НикВести", ссылаясь на эфир телешоу "Битва за город" от 21 сентября.

"Клянусь перед Богом": мэр Николаева поклялся на Библии, что не получил откатов с городской брусчатки

Так, журналисты обратились к Сенкевичу,  подавшему свою кандидатуру на второй срок в выборах в местный совет, по поводу закупки серой плитки, которой выложили Соборную площадь, что вызвало критику в обществе. Отмечается, что между собой николаевцы уже нарекли Соборной площади название "серая".

В ответ на провокационный вопрос мэр Николаева ответил достаточно оригинально. Он схватил священную книгу всех христиан - Библию, и заявил о своей религиозности, а значит, честности и порядочности.

"Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: "Я клянусь каждому из вас и Богу, ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не относится ни и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки", - обозначил Сенкевич.

Фото: Соборная "серая" площадь после реставрации

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об очередном ужесточении карантина в отдельных регионах.


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