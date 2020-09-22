"Клянусь перед Богом": мэр Николаева поклялся на Библии, что не получил откатов с городской брусчатки

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поклялся перед Богом, положив правую руку на Библии, в том, что не получил никакой личной выгоды от закупки площадной брусчатки серого цвета, которая превратила городскую локацию в безрадостное место. Об этом передает издание "НикВести", ссылаясь на эфир телешоу "Битва за город" от 21 сентября.

Так, журналисты обратились к Сенкевичу, подавшему свою кандидатуру на второй срок в выборах в местный совет, по поводу закупки серой плитки, которой выложили Соборную площадь, что вызвало критику в обществе. Отмечается, что между собой николаевцы уже нарекли Соборной площади название "серая".

В ответ на провокационный вопрос мэр Николаева ответил достаточно оригинально. Он схватил священную книгу всех христиан - Библию, и заявил о своей религиозности, а значит, честности и порядочности.

"Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: "Я клянусь каждому из вас и Богу, ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не относится ни и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки", - обозначил Сенкевич.





Фото: Соборная "серая" площадь после реставрации

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об очередном ужесточении карантина в отдельных регионах.

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