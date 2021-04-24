Кличко попытается воспользоваться «ковидным» аудитом и выступить против Зеленского, – эксперт

Городской глава Киева Виталий Кличко
может использовать в личных политических целях обнародованный накануне отчет
Госаудитслужбы о многомиллионных разворовываниях в "ковидном фонде", из
которого, среди прочего, финансировалось и "Большое строительство" Владимира
Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Дмитрий Джангиров.
Кличко использует "ковидный" аудит против Зеленского
"Президент
Зеленский, оседлавший властные полномочия в виде решений СНБО, производит
впечатление всесильного лидера. Однако, новые рычаги воздействия на
политическое поле никак не сказались на электоральных показателях действующего президента,
а, значит, – и на амбициях потенциальных конкурентов. И первым в числе
возмутителей спокойствия выступает мэр Киева Виталий Кличко, который в своих
политических заявлениях выходит далеко за рамки киевской окружной дороги,
высказываясь и по поводу обострения на Донбассе, и относительно ситуации с
вакцинацией, и по тарифам", – отмечает политолог.
Джангиров подчеркивает, что Госаудитслужба,
согласно ответу ее пресс-службы на запрос издания "Левый Берег" выявила более
400 млн грн. злоупотреблений в "ковидном фонде", который едва ли не наполовину
был отправлен на такое важное и нужное "антиковидное" мероприятие как
строительство дорог. Он также отмечает, что это уже не первая попытка разобраться
в национальных особенностях "Большой стройки".
"Так, предшественник г-на Плиса на
этом посту Игорь Буграк тоже выявил на опекаемом президентом мегапроекте
множество нарушений и даже приказал разорвать два больших контракта с
любимчиками Банковой – турецкой компанией "Онур Конструкцион Интернешнл".
Правда, эта попытка стоила ему должности, а дело замяли – обошлось просто
переназначением тендеров. Теперь же новый отчет Госаудитслужбы уже нельзя будет
так просто спрятать; все сложнее становится отрицать "схематоз" на "Большой
стройке". И, что интересно, формальных претензий к Геннадию Плису быть не
может, все упомянутые расследования были проведены под руководством его
предшественника", – говорит Джангиров.
По его мнению, своими действиями Плис
демонстрирует, что никуда из "команды Кличка" не переходил и становиться
игроком "команды Банковой" или "команды Грушевского" не собирается.
"Что касается находящихся на
"низком старте" информационных ресурсов Виталия Кличко, то они уже готовы
нанести контрудар по "дорожной коррупции" в ответ на демонстративную попытку
"Укравтодора" забрать под себя достройку мостов через Днепр, незавершенность
которых вменяли в вину киевскому мэру. Кстати, имея "своего человека" на посту "главного
ревизора" страны плюс достаточно мощный пул СМИ, команда Кличко оказывается
неплохо подготовленной к грядущим информационным войнам. А коррупция на "Большой
стройке" – это вечная тема", – считает эксперт.
Он добавил, что Плиса на должность
лоббировал министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, "Комментарии" писали, куда в Украине тратят деньги из "коронавирусного фонда".
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.