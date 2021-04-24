Кличко попытается воспользоваться «ковидным» аудитом и выступить против Зеленского, – эксперт

Городской глава Киева Виталий Кличко может использовать в личных политических целях обнародованный накануне отчет Госаудитслужбы о многомиллионных разворовываниях в "ковидном фонде", из которого, среди прочего, финансировалось и "Большое строительство" Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Дмитрий Джангиров.



Кличко использует "ковидный" аудит против Зеленского

"Президент Зеленский, оседлавший властные полномочия в виде решений СНБО, производит впечатление всесильного лидера. Однако, новые рычаги воздействия на политическое поле никак не сказались на электоральных показателях действующего президента, а, значит, – и на амбициях потенциальных конкурентов. И первым в числе возмутителей спокойствия выступает мэр Киева Виталий Кличко, который в своих политических заявлениях выходит далеко за рамки киевской окружной дороги, высказываясь и по поводу обострения на Донбассе, и относительно ситуации с вакцинацией, и по тарифам", – отмечает политолог.

Джангиров подчеркивает, что Госаудитслужба, согласно ответу ее пресс-службы на запрос издания "Левый Берег" выявила более 400 млн грн. злоупотреблений в "ковидном фонде", который едва ли не наполовину был отправлен на такое важное и нужное "антиковидное" мероприятие как строительство дорог. Он также отмечает, что это уже не первая попытка разобраться в национальных особенностях "Большой стройки".

"Так, предшественник г-на Плиса на этом посту Игорь Буграк тоже выявил на опекаемом президентом мегапроекте множество нарушений и даже приказал разорвать два больших контракта с любимчиками Банковой – турецкой компанией "Онур Конструкцион Интернешнл". Правда, эта попытка стоила ему должности, а дело замяли – обошлось просто переназначением тендеров. Теперь же новый отчет Госаудитслужбы уже нельзя будет так просто спрятать; все сложнее становится отрицать "схематоз" на "Большой стройке". И, что интересно, формальных претензий к Геннадию Плису быть не может, все упомянутые расследования были проведены под руководством его предшественника", – говорит Джангиров.

По его мнению, своими действиями Плис демонстрирует, что никуда из "команды Кличка" не переходил и становиться игроком "команды Банковой" или "команды Грушевского" не собирается.



"Что касается находящихся на "низком старте" информационных ресурсов Виталия Кличко, то они уже готовы нанести контрудар по "дорожной коррупции" в ответ на демонстративную попытку "Укравтодора" забрать под себя достройку мостов через Днепр, незавершенность которых вменяли в вину киевскому мэру. Кстати, имея "своего человека" на посту "главного ревизора" страны плюс достаточно мощный пул СМИ, команда Кличко оказывается неплохо подготовленной к грядущим информационным войнам. А коррупция на "Большой стройке" – это вечная тема", – считает эксперт.

Он добавил, что Плиса на должность лоббировал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, "Комментарии" писали, куда в Украине тратят деньги из "коронавирусного фонда".

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