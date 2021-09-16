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Главная Новости Политика Скандалы Кива обвинил однопартийцев в продаже франшизы ОПЗЖ: "пи***сы торгуют партией"
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Кива обвинил однопартийцев в продаже франшизы ОПЗЖ: "пи***сы торгуют партией"

Народный депутат в нецензурной форме обратился к своим коллегам

сегодня, 18:54
Автор:

Станислав Молчанов








Одиозный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива обвинил своего сопартийца, одного из лидеров политсилы Юрия Бойко в том, что тот якобы продал франшизу партии бизнесмену для участия в перевыборах в Карловский городской совет в Полтавской области. 

Кива обвинил однопартийцев в продаже франшизы ОПЗЖ: "пи***сы торгуют партией"

Илья Кива - фото из открытых источников

По словам нардепа, по решению Стратегического совета, ответственность в области распределили между крылом партии Виктора Медведчука — Вадима Рабиновича и Юрия Бойко-Сергея Левочкина. Таким образом Карловский район "ушел под юрисдикцию и ответственность" самого Кивы, который, в свою очередь начал подготовку к перевыборам и формирование депутатского корпуса, который должен был в них участвовать. 

Однако вскоре Киве стало известно, что Олег Сазонов — глава региональной организации ОПЗЖ в Полтавской области, продал франшизу партии местному предпринимателю. При этом, по заверению Кивы, сделка по продаже франшизы была согласована с Бойко. 

По всей видимости, это очень разозлило нардепа, что он в грубой форме, не пренебрегая нецензурной лексикой, обратился к своим однопартийцам: 

"Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческими интересов отдельных п***в?.. Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные п***ы ею торгуют", – возмутился Кива. 

Народный депутат также отметил, что "не может тратить время без толку" и потребовал от Бойко поставить задачу лично ему и обозначить рамки участия в деятельности партии. 

Отметим, что сам Илья Кива был фигурантом коррупционного скандала - он вымогал взятку в размере 1,5 тыс. долларов взятки. Тогда Кива был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области. Несмотря на то, что это преступление считается тяжким, суд назначил Киве только 10 тысяч гривен штрафа с запретом занимать должности государственной службы на один год. При этом среди смягчающих обстоятельств, суд принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".  В свою очередь СМИ отмечали, что сам Кива до 2019 года категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. 



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