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Главная Новости Политика Скандалы Как Гиркин ушел из Славянска, "Иловайский котел" и Дебальцево: заявление Кривоноса
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Как Гиркин ушел из Славянска, "Иловайский котел" и Дебальцево: заявление Кривоноса

Украинцы имеют право знать правду о событиях, которые произошли в первые годы войны на Донбассе, в частности — во время боевых действий в Донецке, Иловайске и Дебальцево

сегодня, 09:55
Автор:

Наталья Некрасова

За семь лет войны на Донбассе украинцы должны знать, при каких обстоятельствах в начале антитеррористической операции летом 2014 года группа российских наемников под руководством спецназовца РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) оставила Славянск и попала в ныне оккупированный Донецк. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал Сергей Кривонос.

Как Гиркин ушел из Славянска, "Иловайский котел" и Дебальцево: заявление Кривоноса

Фото: скриншот видео ТК "1+1"

"Надо расставить точки над "і", и выявить ту правду, которая была реальная, а не какая была сформирована. Я думаю, что время придет, и все же будет раскрыта правда: и по Славянску, и почему Гиркин оттуда, и кто это позволил, хотя это можно было остановить, а не рассказывать, что там где-то что-то не так, прикрываясь, что мы оберегали мирное население, которые там были заложниками, — это не соответствует действительности", — заявил Кривонос.

По его словам, общество также имеет право знать правду о боевых действий в ныне оккупированном Иловайске, когда в 2014 году под пулями российских военных погибли сотни украинских бойцов.

"Возможно, уже надо расставить точки, что касается вопроса Иловайской трагедии, в реальной правде о Дебальцево. Потому что некоторые "герои" стали героями чтобы [прикрыть] стыд и провалы руководства, а те, кто на самом деле героями были, держали тот самый железнодорожный узел и железнодорожную больницу в Дебальцево несколько суток с автоматами, — о них забыли, их обвинили, так же как обвинили "Кривбасс", — подчеркнул Кривонос.

Экс-заместитель секретаря СНБО Украины также ответил на вопрос, достаточно ли крепкие нервы в украинском обществе, чтобы услышать правду о боях украинских военных за Донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево:

"Какая бы ни была мучительная правда, она должна быть правдой. Обманывая друг друга каждый день, или замалчивая реальную правду на определенные вопросы, мы обрекаем себя на то, что мы постоянно будем врать, и никогда не сможем стать той страной, о которой мы заявляем".

По мнению Кривоноса, многим политикам выгодно, чтобы война на Донбассе продолжалась.

"Что касается правды войны — в каждой войне, и даже в нашей войне, которую мы ведем с Российской Федерацией уже не первый год, как говорят — экономика идет впереди всего. Как раз заинтересованность определенных людей, которые на этом зарабатывают, и приводит к тому , что война продолжается", — считает генерал.

Напомним, в начале июня бывшего заместителя секретаря СНБО Украины, генерала армии Сергея Кривоноса уволили из Вооруженных сил. Кривонос видит в этом "руку" Офиса президента Владимира Зеленского и обещает начать новый этап "борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и в государстве". Портал "Комментарии" узнал, что об этой ситуации думают эксперты.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z_fSX5KU1f0
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сегодня, 12:20

Цікава різниця між нашими видовищними "борцунами" і борцями у всьому світі - різниця в результаті. В будь-якій розумово-розвинутій і не дуже, країні світу, справжні борці захистили і, після цього, іде розвиток. В Україні тільки гучні "борцуни" у виграші, а Україна тільки втрачала. Так у 1919 (втратили державу), так у 1939-1945 (безрезультатні червонозіркові "борцуни" УПА, виграли тільки в отримані пільг. Тоді давайте визнаємо героями Троцького, Бухаріна, Зінов'єва вони теж боролись зі Сталіним. Навіть у Хрущова кращій результат: він сміливо викрив злочини Сталіна та нейтралізував Берію), так у 2007 (втратили шельф Зміїного), так вже 7 років зараз. Зовсім випадково Героїв Майдану відвели від майна старих Герег, Ріната та подібних та завели в "котли". Договорняк Яроша-Гіркіна, щоб відволікти від окупації Криму. Депутатські звання, пільги, пенсії, нагороди, статки, слава, ..., "борцунів" на тлі зубожіння та корупції в країні і їх зростання з корумпованою владою.

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