Как Гиркин ушел из Славянска, "Иловайский котел" и Дебальцево: заявление Кривоноса

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Наталья Некрасова
За семь лет войны на Донбассе украинцы должны знать, при каких обстоятельствах в начале антитеррористической операции летом 2014 года группа российских наемников под руководством спецназовца РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) оставила Славянск и попала в ныне оккупированный Донецк. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал Сергей Кривонос.
Фото: скриншот видео ТК "1+1"
По его словам, общество также имеет право знать правду о боевых действий в ныне оккупированном Иловайске, когда в 2014 году под пулями российских военных погибли сотни украинских бойцов.
Экс-заместитель секретаря СНБО Украины также ответил на вопрос, достаточно ли крепкие нервы в украинском обществе, чтобы услышать правду о боях украинских военных за Донецкий аэропорт, Иловайск и Дебальцево:
По мнению Кривоноса, многим политикам выгодно, чтобы война на Донбассе продолжалась.
Напомним, в начале июня бывшего заместителя секретаря СНБО Украины, генерала армии Сергея Кривоноса уволили из Вооруженных сил. Кривонос видит в этом "руку" Офиса президента Владимира Зеленского и обещает начать новый этап "борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и в государстве". Портал "Комментарии" узнал, что об этой ситуации думают эксперты.
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сегодня, 12:20
Цікава різниця між нашими видовищними "борцунами" і борцями у всьому світі - різниця в результаті. В будь-якій розумово-розвинутій і не дуже, країні світу, справжні борці захистили і, після цього, іде розвиток. В Україні тільки гучні "борцуни" у виграші, а Україна тільки втрачала. Так у 1919 (втратили державу), так у 1939-1945 (безрезультатні червонозіркові "борцуни" УПА, виграли тільки в отримані пільг. Тоді давайте визнаємо героями Троцького, Бухаріна, Зінов'єва вони теж боролись зі Сталіним. Навіть у Хрущова кращій результат: він сміливо викрив злочини Сталіна та нейтралізував Берію), так у 2007 (втратили шельф Зміїного), так вже 7 років зараз. Зовсім випадково Героїв Майдану відвели від майна старих Герег, Ріната та подібних та завели в "котли". Договорняк Яроша-Гіркіна, щоб відволікти від окупації Криму. Депутатські звання, пільги, пенсії, нагороди, статки, слава, ..., "борцунів" на тлі зубожіння та корупції в країні і їх зростання з корумпованою владою.