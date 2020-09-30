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Главная Новости Политика Скандалы Как было до Петра I: в "Слуге народа" предложили переименовать Россию
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Как было до Петра I: в "Слуге народа" предложили переименовать Россию

Нардеп Никита Потураев убежден, что каждая нация сама должна определять, как называть соседнее государство

сегодня, 17:58 comments922
Автор:

Екатерина Белоброва

Народный депутат от фракции "Слуга народа" заявил, что в Украине нужно инициировать переименование официального названия России в Московию. Об этом сообщает российское издание "Взгляд".

Как было до Петра I: в "Слуге народа" предложили переименовать Россию

Так, по словам политика, каждая нация имеет право сама определять, как называть соседей. При этом на вопрос журналиста, не думает ли нардеп, что это может оскорбить россиян, с удивлением заметил:

"Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – "Германия", а мы – "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов? Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия и не обижались", — заключил Потураев. 

При этом нардеп не уточнил, что именно сулит для украинцев такая неординарная геополитическая инициатива. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношения Витольда Фокина, который стал наиболее скандальным персонажем в украинской политике после вступления в ТКГ по Донбассу.


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