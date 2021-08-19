logo
Русский Українська

BTC/USD

44420.13

ETH/USD

2996.97

LTC/USD

165.12

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы К видеозаписям с камер наблюдения из дома Павлова множество вопросов, — Якубин
commentss НОВОСТИ Все новости

К видеозаписям с камер наблюдения из дома Павлова множество вопросов, — Якубин

По оценке политолога, ситуация с расследованием затягивается, а правоохранители не спешат делиться информацией насчет такого резонансного дела

сегодня, 14:19
Автор:

Станислав Молчанов

С момента смерти главы горсовета Кривого Рога Константина Павлова прошло несколько дней, но правоохранители все еще не прокомментировали появившиеся в Сети видеозаписи якобы с камер наблюдения в доме погибшего. По мнению политолога Алексея Якубина, это может означать, что власти не слишком заинтересованы в быстром расследовании обстоятельств смерти Павлова, сообщает канал "Перший незалежний".

К видеозаписям с камер наблюдения из дома Павлова множество вопросов, — Якубин

Мэр Кривого Рога Константин Павлов погиб при загадочных обстоятельствах. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что ситуация со сливом видеозаписей с дома погибшего в интернет — достаточно странная. По словам Якубина, еще больше на это намекает позиция полицейских, которые ни подтверждают, ни опровергают подлинность ролика.

"Если появляется видео — это тоже кому-то нужно. То есть нужно полить воду на какие-то версии. Позиция правоохранительных органов — они не знают, как видео и к кому попало. Так расследуйте. Не может это видео просто так исчезнуть. В целом понятно, что ситуация вокруг Павлова будет рассматриваться через политическую линзу", — отметил политолог. 

Помимо прочего Алексей Якубин напомнил, что Константин Павлов баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и нынешняя власть не слишком хотела его победы.

"Мы помним избирательную борьбу в 2020 году между господином Шевчиком, который представлял “Слуг народа”, и представителем ОПЗЖ. Власть воспринимала болезненно победу Павлова. Более того, от соратника Павлова мы слышали, что будут постоянные проверки", — сообщил Якубин.

По оценке политолога, ситуация с расследованием затягивается, а правоохранители не спешат делиться информацией насчет такого резонансного дела. 

"Следствие уже должно владеть информацией: самоубийство это или убийство. Не исключаю, что это имеет непосредственно избирательный контекст, потому что, чем быстрее будет расследовано это дело, тем быстрее станет вопрос, о назначении выборов и, в принципе, Верховная Рада могла успеть назначить выборы на осень 2021 года", — констатировал Алексей Якубин.

Напомним, 15 августа 2021 года в селе Вольное, под Кривым Рогом, на пороге своего дома был обнаружен мертвым мэр Кривого Рога, руководитель городской организации "ОПЗЖ" Константин Павлов.

Комментируя это трагическое событие, в политсиле заявили, что убийство Константина Павлова партия воспринимает, как очередной террористический акт против оппозиции.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rnb3AXgB-DU&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ