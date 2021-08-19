К видеозаписям с камер наблюдения из дома Павлова множество вопросов, — Якубин

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Станислав Молчанов
С момента смерти главы горсовета Кривого Рога Константина Павлова прошло несколько дней, но правоохранители все еще не прокомментировали появившиеся в Сети видеозаписи якобы с камер наблюдения в доме погибшего. По мнению политолога Алексея Якубина, это может означать, что власти не слишком заинтересованы в быстром расследовании обстоятельств смерти Павлова, сообщает канал "Перший незалежний".
Мэр Кривого Рога Константин Павлов погиб при загадочных обстоятельствах. Фото из открытых источников
Эксперт считает, что ситуация со сливом видеозаписей с дома погибшего в интернет — достаточно странная. По словам Якубина, еще больше на это намекает позиция полицейских, которые ни подтверждают, ни опровергают подлинность ролика.
Помимо прочего Алексей Якубин напомнил, что Константин Павлов баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и нынешняя власть не слишком хотела его победы.
По оценке политолога, ситуация с расследованием затягивается, а правоохранители не спешат делиться информацией насчет такого резонансного дела.
Напомним, 15 августа 2021 года в селе Вольное, под Кривым Рогом, на пороге своего дома был обнаружен мертвым мэр Кривого Рога, руководитель городской организации "ОПЗЖ" Константин Павлов.
Комментируя это трагическое событие, в политсиле заявили, что убийство Константина Павлова партия воспринимает, как очередной террористический акт против оппозиции.
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