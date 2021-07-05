К полицейским есть вопросы: Геращенко отреагировал на "наркотический" скандал Брагара

В настоящее время проводится служебная проверка действий патрульных, которые недавно остановили автомобиль нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире канала "Украина 24".

Антон Геращенко (фото из открытых источников)

Чиновник подтвердил сам факт задержания политика. И рассказал, что в настоящее время проводится служебная проверка действий двух полицейских, которые остановили Брагара.

"О задержании народного депутата Брагара. Действительно, факт остановки был. Сейчас проводится тщательная проверка действий двух патрульных", — рассказал он.

Заместитель Авакова также пояснил, что копы не включили камеры, общаясь с депутатом.

"Они не включили камеры, которые необходимо включать сразу при общении с любым гражданином, которого задерживают. У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", — подчеркнул он.

Геращенко заверил, что действия копов тщательно проверят.

"Народный депутат заявил, что, по его мнению, в действиях полицейских были признаки преступления, они намекали ему на взятку. Если это все подтвердится, они понесут строгую ответственность по закону", — подытожил Геращенко.

Он также рассказал, что лично смотрел видео с нардепом Брагаром и не увидел у него признаков опьянения. Кроме этого, Геращенко заявил, что глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уже встретился с политиком. Они договорились о сотрудничестве с политиком, чтобы докопаться до правды в этом деле.

Скандал с Евгением Брагаром: с чего все началось?

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Евгений Брагар был задержанным полицейскими, потому, что вероятно, находился "под кайфом". В субботу, 3 июля, поздно вечером патрульные остановили его автомобиль в Дарницком районе столицы. Во время проверки документов полицейские заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, и предложили депутату пройти медицинское обследование. У журналистов "Новости. LIVE" в распоряжении оказались документы, подтверждающие положительный тест на наркотики. В полиции сообщили, что народный избранник и его помощник угрожали правоохранителям.

После огласки в СМИ, сам нардеп все же 4 июля прокомментировал свое задержание. Он подтвердил информацию о том, что правоохранители обвиняют его в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

"Вчера, 3 июля, меня остановили патрульные из-за того, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, которая подсвечивает автомобильные номера. Они не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения ", — заявил нардеп.

Он также рассказал, что полицейские привезли его к наркологу, который "сразу сказал", что он трезв. Политик сообщил, что прошел экспертизу, результаты которой будут через семь дней.

А еще — заявил, что параллельно сдал тест в другой лаборатории, результат был отрицательным.

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