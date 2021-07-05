К полицейским есть вопросы: Геращенко отреагировал на "наркотический" скандал Брагара

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Лиля Воробьева
В настоящее время проводится служебная проверка действий патрульных, которые недавно остановили автомобиль нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире канала "Украина 24".
Антон Геращенко (фото из открытых источников)
Чиновник подтвердил сам факт задержания политика. И рассказал, что в настоящее время проводится служебная проверка действий двух полицейских, которые остановили Брагара.
Заместитель Авакова также пояснил, что копы не включили камеры, общаясь с депутатом.
Геращенко заверил, что действия копов тщательно проверят.
Он также рассказал, что лично смотрел видео с нардепом Брагаром и не увидел у него признаков опьянения. Кроме этого, Геращенко заявил, что глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уже встретился с политиком. Они договорились о сотрудничестве с политиком, чтобы докопаться до правды в этом деле.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Евгений Брагар был задержанным полицейскими, потому, что вероятно, находился "под кайфом". В субботу, 3 июля, поздно вечером патрульные остановили его автомобиль в Дарницком районе столицы. Во время проверки документов полицейские заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, и предложили депутату пройти медицинское обследование. У журналистов "Новости. LIVE" в распоряжении оказались документы, подтверждающие положительный тест на наркотики. В полиции сообщили, что народный избранник и его помощник угрожали правоохранителям.
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ККК
сегодня, 16:08
Он также рассказал, что лично смотрел видео с нардепом Брагаром и не увидел у него признаков опьянения Смешно))) Петух геращенко по видео определяет степень наркотического опьянения))) Геращенко не твое это! Брать за щеку и быть замом МВД это разные вещи и их лучше не совмещать)))