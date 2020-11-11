К чему идет битва власти с КСУ: эксперты сделали прогноз

Антикоррупционный комитет Верховной Рады разблокировал рассмотрение законопроекта главы парламента Дмитрия Разумкова №4304, которым предлагается восстановить отмененные решением Конституционного суда антикоррупционные нормы. Каковы шансы на разрешение кризиса правовым путем? Реально ли это? Эксперты дали ответ "Комментариям".

"Позиция спикера ВР Разумкова наиболее конструктивна и разумна"

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш уверена, что любые попытки выйти за пределы Конституции Украины приведут власть к проигрышу.

"В рамках же Основного Закона нельзя "разогнать" КСУ. От слова совсем. Да, им можно создать условия, когда она сами пойдут в отставку. Можно, доказав преступления, уволить одного или нескольких судей. Но нельзя распустить весь состав", – подчеркивает эксперт.

Точно так же нельзя признать не подлежащим исполнению решение КСУ, отмечает Татьяна Матяш. Ведь это – высший судебный орган страны.

"Мало того, что это изначально неконституционно, так еще и опасно тем, что приведет к полному нигилизму, неисполнению судебных решений всеми и каждым. Действующий УК такие действия, вообще-то, квалифицирует как преступление, – напоминает эксперт. – Поэтому считаю позицию спикера ВР Разумкова наиболее конструктивной и разумной. Законы изначально принимались так, чтобы были лазейки их отменить (мое личное оценочное суждение). То есть, если власть хочет одновременно выйти из кризиса и сохранить антикоррупционные нормы и органы, нужно получить разъяснение КСУ – и на их основании просто переделать Законы, привести их в соответствие с Конституцией Украины. Это не сложно и, при желании (это здесь ключевое), очень быстрый процесс".

"Эти законопроекты не способны развязать узел, в который власть сама себя закрутила"

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что ни законопроект Разумкова, ни законопроект президента не помогут решить конституционный кризис.

"Эти законопроекты не способны развязать узел, в который власть сама себя закрутила, – говорит эксперт. – В первую очередь, нужно говорить о необходимости изменений в законодательство, но с учетом позиции Конституционного Суда. Следует напомнить, что решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит".

По мнению Сергея Войченко, если законопроект Разумкова будет проголосован, то фактически им Верховная Рада пытается подменить апелляционный суд, возникший в воображении нардепов.

"Если же будет новое конституционное представление, то по тем же основаниям и этот проголосованный закон можно будет отменить, – акцентирует Сергей Войченко. – Поэтому выход – только изменения в законодательстве, приведение его, действительно, в соответствие с нормами Конституции, а не в соответствии с пожеланиями западных кураторов".

Ранее Разумков заявил, что главная проблема решения КСУ в том, что они не дали времени Раде исправить ошибки.

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