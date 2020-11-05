Главная проблема решения КСУ в том, что они не дали времени Раде исправить ошибки - Разумков

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Дмитрий Симоненко
Спикер
Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался о событиях, которые сложились вокруг
Конституционного суда Украины в эфире ток-шоу "Право на власть".
По его
мнению, главная проблема, которая вызвала политический кризис, заключается в
том, что КСУ не дал Парламенту провести работу над ошибками, допущенными ранее в антикоррупционном законодательстве страны. По словам Разумкова, большую роль сыграл фактор неожиданности и
нарушение КСУ повестки дня, ведь информация о заседании высшего судового органа
Украины по вопросу антикоррупционного законодательства появилась за 12 часов, а
не за трое суток, как того требует регламент.
Также, отметил Разумков, он был приятно удивлен тем, что увидел сплоченность в парламенте по урегулированию кризиса.
Ранее "Комментарии" писали о том, что четыре члена Большой палаты КСУ объявили бойкот, отказавшись присутствовать на заседаниях.
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