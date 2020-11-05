Главная проблема решения КСУ в том, что они не дали времени Раде исправить ошибки - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался о событиях, которые сложились вокруг Конституционного суда Украины в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его мнению, главная проблема, которая вызвала политический кризис, заключается в том, что КСУ не дал Парламенту провести работу над ошибками, допущенными ранее в антикоррупционном законодательстве страны. По словам Разумкова, большую роль сыграл фактор неожиданности и нарушение КСУ повестки дня, ведь информация о заседании высшего судового органа Украины по вопросу антикоррупционного законодательства появилась за 12 часов, а не за трое суток, как того требует регламент.

Также, отметил Разумков, он был приятно удивлен тем, что увидел сплоченность в парламенте по урегулированию кризиса.

"Я благодарен, что все придерживались позиции. У всех было понимание, что парламент должен быстро действовать. Был внесен законопроект, большинство депутатов подписали инициативу. Мы понимаем, что ситуацию нужно исправлять", — заявил спикер ВР.

Ранее "Комментарии" писали о том, что четыре члена Большой палаты КСУ объявили бойкот, отказавшись присутствовать на заседаниях.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!