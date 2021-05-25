Известная украинская телеведущая: Процесс по делу Медведчука покажет власти, что политика — не шоу

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Станислав Молчанов
Украинская власть становится лишь хуже из года в год, и сейчас мы наблюдаем апогей этого процесса. Так о судебном процессе над председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком в эфире телеканала "112 Украина" высказалась актриса и телеведущая Снежана Егорова.
Телеведущая Снежана Егорова поддержала Медведчука. Фото из открытых источников
По мнению телеведущей, за 30 лет независимости Украина фактически потеряла богатое наследство, полученное от СССР. Это якобы и мешает нашей стране стать одной из самых развитых во всем мире.
По ее мнению, нынешняя украинская власть под
руководством Владимира Зеленского поступает максимально непрофессионально по
сравнению со своими предшественниками.
По словам Егоровой, то, что шоу из политики делать
нельзя, покажет развитие судебного процесса по делу Виктора Медведчука.
Напомним,
Офис генерального прокурора предъявил председателю
Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору
Медведчуку подозрение в государственной
измене. Прокуроры требовали взятия его под
стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде
домашнего ареста.
Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий
отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые
действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение
оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской
партии.
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