Известная украинская телеведущая: Процесс по делу Медведчука покажет власти, что политика — не шоу

Украинская власть становится лишь хуже из года в год, и сейчас мы наблюдаем апогей этого процесса. Так о судебном процессе над председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком в эфире телеканала "112 Украина" высказалась актриса и телеведущая Снежана Егорова.

Телеведущая Снежана Егорова поддержала Медведчука. Фото из открытых источников

"Даже некоторые европейские политики позволили себе заявить о том, что Украина превращается в зоопарк", — помимо прочего заметила Егорова.

По мнению телеведущей, за 30 лет независимости Украина фактически потеряла богатое наследство, полученное от СССР. Это якобы и мешает нашей стране стать одной из самых развитых во всем мире.

"Ломать — не строить. Люди, которые заточены на то, чтобы только ломать, не являются архитекторами. Для того, чтобы что-то построить, необходимо обладать другим набором функций и качеств", — сказала Снежана Егорова.

По ее мнению, нынешняя украинская власть под руководством Владимира Зеленского поступает максимально непрофессионально по сравнению со своими предшественниками.

"Это привело все к тому, что у нас во власть прошли худшие из худших. Мы сейчас наблюдаем, что негативный отбор во власть достиг своего апогея", — подчеркнула телеведущая.

По словам Егоровой, то, что шоу из политики делать нельзя, покажет развитие судебного процесса по делу Виктора Медведчука.

"Процесс над Виктором Медведчуком научит нашу власть, что политика — не шоу. Политика — взаимоотношение между людьми, государствами. Она основывается на договоренностях. Украина за 30 лет продемонстрировала, что она не в состоянии брать на себя какие-то обязательства и выполнять договоренности", — резюмировала известная телеведущая.

Напомним, Офис генерального прокурора предъявил председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.



Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.



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