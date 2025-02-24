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Из записи пресс-конференции Зеленского исчез скандальный пассаж про Трампа: что говорят на Банковой (ВИДЕО)

В соцсетях, так или иначе, сохранилось видео с оригинальными словами Зеленского

24 февраля 2025, 17:09
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Николай Лисицын

Из записи пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского исчезли слова о том, что "Трамп не навсегда". Об этом 24 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Детектор медиа".

Из записи пресс-конференции Зеленского исчез скандальный пассаж про Трампа: что говорят на Банковой (ВИДЕО)

Зеленский заявил, что "Трамп не навсегда", но в видеоверсии Офиса президента этой фразы нет. Фото: Офис президента

Издание напоминает, что во время пресс-конференции 23 февраля журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос спросила, можно ли считать соглашение о редкоземельных минералах вариантом гарантий безопасности для Украины.

"Поэтому я считаю, что пример с пострадавшими уже в тот или иной момент этой войны американскими компаниями говорит о том, что Путина, если он захочет, при повторной агрессии ничего не остановит. И это не из-за уважения или неуважения к президенту Трампу. Во-первых, он не навсегда, а нам нужен мир на многие годы", – ответил Зеленский.

В то же время в записи пресс-конференции на официальном YouTube-канале Офиса президента этот отрывок звучит так: "Поэтому я считаю, что пример с американскими (компаниями) он не навсегда". При этом слово "компаниями" тоже отсутствует в видео.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал "Детектору медиа", что "впервые слышит" об отсутствии этой части заявлений президента. Издание со ссылкой на комментарии, украинцев, ознакомившихся со всей записью трансляции пресс-конференции, отмечает, что подобные "пробелы" есть еще в нескольких местах. В связи с этим "Детектор медиа" допускает, что запись необязательно могла быть отредактирована — это могло случиться из-за перебоев в трансляции.

В соцсетях, так или иначе, сохранилось видео с оригинальными словами Зеленского.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда".



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Источник: https://detector.media/infospace/article/238514/2025-02-24-u-zapysi-preskonferentsii-na-kanali-op-znyklo-prizvyshche-trampa-u-frazi-zelenskogo-pro-te-shcho-prezydent-ssha-ne-nazavzhdy/
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