“Исповедь” Богдана Гордону: почему бывшая правая рука Зеленского решил “слить” команду

Скандальное интервью бывшего главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана и его вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) получили огромный резонанс среди украинцев. Почему Богдан решил разоткровенничаться именно сейчас и насколько экс-глава ОП (и те, кто за ним стоит) опасен для Зеленского и Ермака - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

“Четыречасовой коктейль”

Политический эксперт Евгений Магда считает, что стоит обратить внимание на несколько моментов в интервью Андрея Богдана.

"Во-первых, оно наполнено стёбом в отношении оппонентов. Во-вторых, в нем перемешаны правда и стремление продвинуть его собственные интересы, найти новую сферу приложения усилий, – подчеркивает эксперт. – Богдан старательно перемешал упоминания об оппонентах, клиентах, друзьях в четыречасовой коктейль".

Эксперт не думает, что Богдан прямо сейчас ринется в чью-либо политическую команду. Скорее, он ищет себе новые возможности.

"Что касается вызова в ГБР, то это хороший тест для адвоката Андрея Богдана на способность действовать в рамках законодательства, – считает Евгений Магда. – Вот только реакция ГБР не совсем понятна, поскольку раньше были не менее резонансные интервью и заявления. Например, почему там не вызывают на допрос Юрия Луценко и Александра Турчинова, призвавших создать временную следственную комиссию по "вагнеровцам"?"

“Олигархи устами Богдана…”

От Богдана мы услышали два месседжа, два послания Зеленскому – личный и от олигархов. Так считает эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Если говорить об олигархических месседжах, то основной сигнал - Зеленскому нужно начинать широкомасштабную конституционную реформу, решая с ее помощью комплекс проблем. Это и налаживание нормальной работы антикоррупционных органов, и децентрализация, и статус Донбасса. Общее направление – движение в сторону парламентской республики. Нужна перезагрузка правительства, "повыгонять идиотов из власти". Также главу государства призывают выбираться из теплой информационной ванны, которую ему создает Офис президента. Устами Богдана олигархи заявили, что многие вопросы, которые их волнуют, не доходят до Зеленого, блокируются его окружением", – говорит аналитик.

Личный меседж Богдана – это его личные обиды, считает Анатолий Октисюк. Особенно у него "зуб" на Андрея Ермака.

"Богдан просит Зеленского "разуть глаза", посмотреть вокруг себя. Прежде всего - уволить Ермака, который якобы уничтожает вертикаль власти, ведет переговоры с Порошенко и так далее… При этом Богдан четко дает понять, что Зеленский ему не враг, враг – Ермак. И что он даже готов вернуться и помочь "разрулить" комплекс проблем, – отмечает эксперт. – Прослеживается и шкурный интерес – Богдан просит остановить войну против его партнеров. Якобы и он, и его партнер Вавриш (исполнительный директор компании Saga Development Андрей Вавриш – ред.) попали под давление правоохранительных органов".

По мнению аналитика, в данный момент Богдан и те, кто за ним стоит, не особо опасны для Зеленского и Ермака. Но они – та же мина замедленного действия. Долгосрочная угроза. Как для Петра Порошенко - Александр Онищенко (нардеп и олигарх, который в 2016 году покинул Украину после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности, начав из-за границы разоблачать коррупционные дела пятого президента).

"Богдан – это Онищенко №2. Но уже для Зеленского, – подчеркивает Анатолий Октисюк. – Постоянная потенциальная угроза. И он четко дает это понять: мол, я не хочу ссорится, но готов защищаться, если атаки на меня продолжаться. Понятно, что все его откровения будут бить негативом по Зеленскому. Все эти рассказы о том, за сколько продавались должности, депутатские мандаты. Он владеет чувствительной информацией, в достоверность которой электорат особо не вникает… Думаю, президент не будет как-то реагировать на эти выпады. Попытается отойти в сторону. А вот Ермак даст "ответку". У него ГПУ, Венедиктова… Думаю, он и дальше будет прессовать Богдана и Ко. И вызов Богдана в ГБР – тому подтверждение".

Источник информации

"Договоренности с РФ, уступки, "слив" вагнеровцев (срыв спецоперации), чуть ли не изменение курса страны - как всего много в одном интервью, да? И всё было бы очень серьезно, не будь в этом одного "но". Оно - в источнике информации", – считает политический консультант Александр Вербицкий.

Эксперт согласен с тем, что Андрей Богдан - человек располагающий сведениями. И к нему самому нужно относиться со всей серьезностью. Однако, подчеркивает политконсультант, надо рассмотреть:

а) момент времени, в который произведены "откровения";

б) кому именно они предоставлены;

в) на кого рассчитаны.

"Другими словами - какова цель, преследуемая Богданом в интервью в целом и в его "сенсационных" заявлениях - в частности? Мне видится один простой вывод, (хотя, что может быть простым в украинской политике, построенной в последние годы на программе уступок Западу?). Очень личностный и очень привязанный непосредственно и к самому Богдану (его образу), и к той ситуации, в которой он очутился, и к ситуации, в которой находится сейчас властная вертикаль", – говорит Александр Вербицкий.

По мнению эксперта, Богдану – не комфортно. В прямом и переносном смыслах. Но с другой стороны - есть желание остаться на плаву, на виду, преследуя свои, известные только ему, цели.

"Всё изложенное в интервью (12 или 13 пунктов уступок или "обмен любезностями с РФ") - вполне вписывается в логику предоставления Украине траншей МВФ в обмен на реформы, – считает политконсультант. – Такое придумать может любой политолог. Зачем озвучивать - и имеет ли место быть? Зарекаться от факта невозможности – нельзя. И всё потому, что в политике возможно всё, но не всегда и не для всех. В данный момент времени то, о чём рассказал Богдан, представить себе сложно. Прежде всего - с точки зрения реализации. В теории - да, на практике - нет".

Всё потому, поясняет Александр Вербицкий, что Украина слишком зависима от внешних влияний сугубо политического свойства. Не говоря уже о экономических рычагах воздействия на нас со стороны того же МВФ.

Эксперт продолжает: "Выбранный момент времени показателен тем, что сейчас происходит очередное так сказать переосмысление состава команды власти, с целью снятия напряжения в обществе. Под которым понимается не народ в целом (на который интервью не рассчитано), а его представители в правительственном квартале и иже с ними".

Высказал политконсультант и мнение, почему интервью Богдан предпочел дать Гордону, а не какому-либо информационному агентству, возможно даже зарубежному.

"Всё потому, что работая как бы "независимо и сам на себя", Гордон давно обслуживает власть, являясь её если и не сторонником, то рупором, имеющим с неё свой профит в виде популярности как на её достижениях, так и на её проколах, – подчеркивает Александр Вербицкий. – Но это - только видимая часть. А более глубокий смысл в том, что если все более-менее так называемые "официальные" СМИ занимаются новостями или выпускают на подобные темы целые ток-шоу, то Дмитрию Гордону всё это без надобности. Он один в состоянии сделать то, о чём потом станут говорить - и что будут опровергать даже в Офисе президента. Желтая пресса - она такая. Её читают. Но стоит ли верить?"





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