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Главная Новости Политика Скандалы Вынужден перейти украинскую-румынскую границу: Богдан покинул территорию Украины из-за угроз
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Вынужден перейти украинскую-румынскую границу: Богдан покинул территорию Украины из-за угроз

Желающих следить за своими «приключениями» Богдан приглашает на свой Telegram канал

9 сентября 2020, 23:35
Автор:

Дмитрий Симоненко

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вынужденно покинул территорию Украины из-за угрозы физической расправы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Вынужден перейти украинскую-румынскую границу: Богдан покинул территорию Украины из-за угроз

Фото: Facebook А. Богдана

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу", - заявляет экс-глава Офиса Президента.

Желающих следить за своими "приключениями" Богдан приглашает на Telegram-канал под названием "Здесь пылает Тесла Богдана".

Известно, что в своем интервью Гордону Богдан, в частности, заявил, что наибольшее влияние на Владимира Зеленского имеет нардеп Николай Тищенко. По его словам, Зеленский в конце прошлого года хотел сделать Тищенко главой фракции "Слуга народа" вместо Давида Арахамия.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Богдан поделился обстоятельствами своего увольнения.


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