Илья Кива подает в суд на Джо Байдена: какие претензии у украинского нардепа

Стало известно, что народный депутат Украины от партии "ОПЗЖ" готовит иск к американскому президенту Джо Байдену. Об этом нардеп лично сообщил в полдень, 16 февраля, в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

Илья Кива. Фото из открытых источников

Илья Кива потребует у действующего президента США компенсации за причиненную ему душевную и психологическую травму. Якобы моральный ущерб украинскому нардепу причинили высказывания Байдена о нападении России на Украину.

"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией. Байден убил мою веру в американскую демократию и независимость, и правдивость международных СМИ. Рекомендую Кабинету министров Украины также обратиться к международных судебных инстанций по компенсации ущерба в связи с американскими фейками, которые нанесли экономике Украины непоправимый ущерб", — написал Кива.

Накануне портал "Комментарии" писал о том, что президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращением об угрозе нового вторжения России в Украину. Байден намекнул Москве — если РФ чего-то боится, мы готовы это обсуждать, но двери НАТО ни для кого не будем закрывать. Эксперты проанализировали главные тезисы его выступления.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня, 16 февраля, в Одессе во время сессии городского совета депутат политической партии Шария изъял украинские флаги со столов однопартийцев.

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