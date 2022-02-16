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Депутат убрал флаги Украины: в Одесском горсовете произошел скандал (ВИДЕО)

Депутат Илья Фрейман устроил публичный скандал

сегодня, 13:12
Автор:

Денис Подставной
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Во время сессии городского совета Одессы депутат политической партии Шария убрал украинские флаги со столов однопартийцев. Об этом пишет издание ТСН. 

Депутат убрал флаги Украины: в Одесском горсовете произошел скандал (ВИДЕО)

Фото: ТСН

Во время внеочередного заседания в Одесском горсовете у каждого места депутата установили флажки Украины. Однако, вероятно, такое проявление патриотизма устраивало не всех. 

Так, депутат Илья Фрейман устроил публичный скандал. Он собрал все флажки со столов своих коллег и отложил их в сторону. 

"Одесские депутаты подчеркнули, что ситуация в сессионном зале показала отношение каждого и к государственному флагу, и к Родине", — передает СМИ. 

Видео с места событий появилось в Сети. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что нардепы предлагают разрешить учащимся не сдавать экзамены в школе. Народные избранники уже зарегистрировали законопроект об отмене ГИА для учащихся. 

Читайте также о чем Байден предупредил Россию в своем обращении по Украине. Эксперты разобрали главные месседжи, которые озвучил президент США в своем выступлении. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал, что в США сделали новое заявление о сроках российского вторжения в Украину. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что дальнейшая агрессия России возможна, "начиная с этой недели". Свое мнение политик объяснил движением российской армии возле границ нашего государства. По его словам, оно может свидетельствовать о подготовке к наступлению. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/skandal-v-gorsovete-odessy-deputat-ubral-flagi-ukrainy-so-stola-video-1978702.html
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