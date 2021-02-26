ГП «Медзакупки Украины» может быть замешано в покупке некачественных спецкостюмов для врачей

Государственное предприятие "Медзакупки Украины" в 2020 году может быть причастно к провалу планов по обеспечению украинцев важными препаратами, а также хаотичных действиях во время тендеров.

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В разгар пандемии возглавляемое 35-летним юристом Арсеном Жумадиловом госпредприятие "Медзакупки Украины" отказывалось закупать для врачей маски и в то же время могло экономить на защитных костюмах для врачей за счёт качества.

К примеру, 17 июля "Медзакупки" обьявили тендер на 3 647 040 масок. Торги затягивались аж до 25 октября, а после были отменены по причине того, что "отпала необходимость в закупке". Параллельно "Медзакупки" обьявили и провели тендер на закупку защитных костюмов для медиков, но по заниженной цене, что могло означать преднамеренную покупку костюмов низкого качества, что подтверждается жалобами участников.

"Наше предприятие, как один из крупнейших производителей защитных костюмов в Украине, намеревалось принять участие в закупке защитных костюмов, объявленого ГП "Медицинские закупки Украины", но после ознакомления с тендерной документацией, проанализировав ожидаемую стоимость закупки мы пришли к выводу, что стоимость закупки занижена рыночных цен на данную продукцию. Понимая важность качественной защиты врачей, наше предприятие предлагает к поставке исключительно продукцию высокого качества, которую мы поставляем не только по всей территории Украины, а также за ее пределами. Поэтому для возможности участия в закупках, по требованию Закона Украины "О защите экономической конкуренции" (раздел 2, статья 6, пункт 2) по установлению цен или других условий приобретения или реализации товаров и учитывая потребность в данной продукции, просим рассмотреть возможность изменения ожидаемой стоимости данной закупки, в соответствии с рыночной стоимостью", — указано в жалобе на тендер ГП "Медзакупки Украины".

В дополнение к этому ведомство Жумадилова обвинили в лишении украинских пациентов лекарств на общую сумму в 1 млрд грн. Среди пациентов были онкобольные и ВИЧ-инфицированные.

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