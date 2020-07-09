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Главная Новости Политика Скандалы Главу Фонда госимущества пытались подкупить
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Главу Фонда госимущества пытались подкупить

Злоумышленник за нужные назначения предлагал 800 тысяч долларов

сегодня, 20:56
Автор:

Владимир Лавский
Главу Фонда госимущества пытались подкупить

Правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Злоумышленник предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов за нужно назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

Лицо задержали после передачи первого транша в размере 200 тысяч долларов. Следственные действия на данный момент продолжаются.

В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что это уже второе дело о неудачной попытке подкупа главы ФГИ. В суд уже направлен обвинительный акт в отношении  двоих подозреваемых в попытке купить у главы ФГИ за 5 млн долларов должность директора Одесского припортового завода. Их задержали в ноябре 2019 года при передаче задатка в размере 50 тысяч долларов.

Как ранее сообщали "Комментарии", в партии "Голос" рассказали о взятках в Верховной Раде. При голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов.


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