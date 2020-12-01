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Глава МВД Беларуси Иван Кубраков может оказаться родственником главы "Укравтодора" - СМИ

Глава "Укравтодора" Кубраков о своем якобы высокопоставленном родственнике из Беларуси не упоминал

сегодня, 16:19
Автор:

Станислав Молчанов

Издание "Апостроф" сообщает, что назначенный главой Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков якобы может приходиться родным дядей главе "Укравтодора" Александру Кубракову.

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков может оказаться родственником главы "Укравтодора" - СМИ

Фото: ukravtodor.gov.ua

Как пишет "Апостроф", биография Ивана Кубракова гласит, что в семье кочегара на спиртзаводе Владимира Тимофеевича и колхозницы Анны Семеновны Кубраковых было пятеро сыновей. Старший — Николай, 1960 года рождения, в 1961 родился Михаил, в 1964 — Виктор, в 1969 — Сергей, в 1975 — Иван. Николай, по данным "Апострофа", якобы приходится отцом главы "Укравтодора" Александра Николаевича Кубракова и первым из семьи ушел работать в милицию в Минске. И когда Иван поступал в Минскую специальную среднюю школу МВД, а затем в Академию МВД Беларуси, шел по стопам старшего брата.

Сейчас Иван Кубраков — генерал-майор милиции. Возглавлял отдел охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района Минска, руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в Главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД страны. Как пишет "Апостроф", его называют "вторым отцом" ОМОНа. По данным "Апострофа", еще в 2012 году он предложил тогдашнему главе МВД Игорю Шуневичу вернуть спецподразделению привычное название ОМОН и предоставить ему новые функции. Сам же принимал участие в разработке новых тактических схем.

28 марта 2019-го стал главой милиции Минска, а в конце октября 2020-го был назначен новым министром внутренних дел. После представления Кубракова Александр Лукашенко сделал заявление, что не собирается брать в плен оппозиционеров. Именно Кубраков, предполагают журналисты "Апострофа", "организовывал жесткие зачистки оппозиции в Минске" и теперь опыт задержаний с "облавами и вторжением в квартиры жителей могут внедрить по всей Беларуси". В одном из интервью генерал пообещал, что "минская милиция страну никогда не предаст". А также Кубраков заявлял, что "ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей, наоборот, это вызывает определенный страх". Отмечается, что именно Кубраков уверял всех, что правоохранители против всякого насилия, а "среди тех, кто выходит на улицы — 50-60% имеют судимость".

"На телеканалах он много рассказывает о том, как страдают бойцы ОМОН, в которых бросают камнями и бьют заточками. А о том, что происходит с гражданами при разгонах, он говорит: "я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся Минская милиция против насилия. Когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств", - цитирует материал "Московского комсомольца" "Апостроф".

В то же время Александр Кубраков из "Укравтодора" не упоминает о своем родственнике. При этом отмечается, что на подряды для строительства дорог белорусские государственные компании заходят в Украину регулярно. Как сообщает "Апостроф", их якобы негласно курирует Иван Кубраков. Среди таких названы "Белавтодор", "ДСТ №4 г. Бреста" и другие.

Добавим, что "Комментарии" для подтверждения информации обратились в пресс-службу "Укравтодора", но комментарий на момент публикации не получили.

Как сообщалось, Беларусь готовит санкции против украинских чиновников.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-01/smi-rasskazali-o-deyatelnosti-dyadi-glavyi-ukravtodora-kubrakova-v-rukovodstve-militsii-minska/216477
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