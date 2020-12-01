Глава МВД Беларуси Иван Кубраков может оказаться родственником главы "Укравтодора" - СМИ

Издание "Апостроф" сообщает, что назначенный главой Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков якобы может приходиться родным дядей главе "Укравтодора" Александру Кубракову. Фото: ukravtodor.gov.ua

Как пишет "Апостроф", биография Ивана Кубракова гласит, что в семье кочегара на спиртзаводе Владимира Тимофеевича и колхозницы Анны Семеновны Кубраковых было пятеро сыновей. Старший — Николай, 1960 года рождения, в 1961 родился Михаил, в 1964 — Виктор, в 1969 — Сергей, в 1975 — Иван. Николай, по данным "Апострофа", якобы приходится отцом главы "Укравтодора" Александра Николаевича Кубракова и первым из семьи ушел работать в милицию в Минске. И когда Иван поступал в Минскую специальную среднюю школу МВД, а затем в Академию МВД Беларуси, шел по стопам старшего брата.

Сейчас Иван Кубраков — генерал-майор милиции. Возглавлял отдел охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района Минска, руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в Главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД страны. Как пишет "Апостроф", его называют "вторым отцом" ОМОНа. По данным "Апострофа", еще в 2012 году он предложил тогдашнему главе МВД Игорю Шуневичу вернуть спецподразделению привычное название ОМОН и предоставить ему новые функции. Сам же принимал участие в разработке новых тактических схем.

28 марта 2019-го стал главой милиции Минска, а в конце октября 2020-го был назначен новым министром внутренних дел. После представления Кубракова Александр Лукашенко сделал заявление, что не собирается брать в плен оппозиционеров. Именно Кубраков, предполагают журналисты "Апострофа", "организовывал жесткие зачистки оппозиции в Минске" и теперь опыт задержаний с "облавами и вторжением в квартиры жителей могут внедрить по всей Беларуси". В одном из интервью генерал пообещал, что "минская милиция страну никогда не предаст". А также Кубраков заявлял, что "ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей, наоборот, это вызывает определенный страх". Отмечается, что именно Кубраков уверял всех, что правоохранители против всякого насилия, а "среди тех, кто выходит на улицы — 50-60% имеют судимость".

"На телеканалах он много рассказывает о том, как страдают бойцы ОМОН, в которых бросают камнями и бьют заточками. А о том, что происходит с гражданами при разгонах, он говорит: "я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся Минская милиция против насилия. Когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств", - цитирует материал "Московского комсомольца" "Апостроф".

В то же время Александр Кубраков из "Укравтодора" не упоминает о своем родственнике. При этом отмечается, что на подряды для строительства дорог белорусские государственные компании заходят в Украину регулярно. Как сообщает "Апостроф", их якобы негласно курирует Иван Кубраков. Среди таких названы "Белавтодор", "ДСТ №4 г. Бреста" и другие.

Добавим, что "Комментарии" для подтверждения информации обратились в пресс-службу "Укравтодора", но комментарий на момент публикации не получили.

Как сообщалось, Беларусь готовит санкции против украинских чиновников.

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