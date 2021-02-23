Глава “Черкассыоблэнерго” Самчук работает в интересах Продивуса и Фирташа - СМИ

Глава правления ПАО “Черкассыоблэнерго” Олег Самчук пытался заключить убыточное для предприятия соглашение с ЧАО “АЗОТ” Дмитрия Фирташа, который должен более 1,6 млрд грн за использованное электричество. С 2017 года облэнерго фактически контролируется Владимиром Продивусом, который представляет интересы олигарха и способствовал назначению Самчука. Об этом говорится в статье “Самчук и Продивус разоряют “Черкассыоблэнерго” ради Фирташа”.

Фото: Google

Как утверждается в материале, Владимир Продивус получил контроль над “Черкассыоблэнерго” в 2017 году. Он способствовал назначению Олега Самчука, кандидатуру которого поддерживал Юрий Андрийчук, близко связанный с Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным, Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

После этого, Самчук подготовил соглашение с ЧАО “АЗОТ” касающееся долга в 1,6 млрд грн перед облэнерго за полученное электричество.

“Долг договорились погасить за 5 лет. Причем 60% — на пятый год, а до этого только маленькие переводы.

Фактически Фирташ получил беспроцентный кредит на 1,6 млрд с отсрочкой платежа. Даже если пойти самым простым путем и положить деньги на депозит — за пять лет накапает половина суммы. Отличный бонус — буквально деньги из воздуха за беспроцентный кредит. К тому же, кто знает, что будет с гривной через 5 лет? Учитывая всю историю падения ее ценности — вряд ли что-то хорошее”, — говорится в материале.

Помимо этого, “Черкассыоблэнерго” получило от “Азота” 450 млн грн финансовой помощи.

“Мало того, что Фирташ бесплатно получил деньги от госкомпании — он этой же госкомпании эти деньги и дал взаймы — уже под проценты!” — подчеркивает автор.

Однако сделку об отсрочке выплаты 1,6 млрд грн долга заблокировало НАБУ. Правоохранители в сотрудничестве с Фондом госимущества проверяют действия Самчука на предмет нанесения убытков государству. ФГИ также инициировал смену руководства предприятия.

Чтобы заблокировать смену руководства и вновь заключить сделку с ЧАО “АЗОТ”, лояльные Фирташу депутаты Верховной Рады и местных советов инициируют передачу Облэнерго в коммунальную собственность Черкасской ОГА.

“Фирташ подключил и свой ресурс в Черкассах — фракцию “Черкащаны”, которая победила на местных выборах благодаря финансированию от “Азота”. Теперь пришло время отбить вложения. Местные депутаты вместе с Пашковским активно поддерживают Самчука и добиваются передачи облэнерго в коммунальную собственность горсовета.

Напомним, ранее в ФГИ заявили о старте смены руководства “Черкассыоблэнерго” из-за низкой эффективности и срыва подготовки к приватизации. Руководство предприятия также не утвердило план развития на 2021 — 2025 годы, что повышает риск аварий и снижения качества услуг.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Витренко жонглирует ценой на газ перед Зеленским.



