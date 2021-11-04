Гео Лерос за жест президенту может понести наказание, – рассказывает эксперт

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Козлова Альбіна
Политический эксперт Елена Броницкая рассказала изданию "Комментарии" о том, какие санкции могут быть применены к народному депутату Гео Леросу за его поведение.
Народный депутат Гео Лерос, фото УНИАН
Напомним, что внефракционный нардеп Гео Лерос выступил в зале Верховной Рады и сказал, что президент страны Владимир Зеленский предатель, а затем показал ему нецензурный жест. Елена Броницкая считает, что за такое поведение депутата могут привлечь к дисциплинарной ответственности и отстранить от участия в работе парламента на пять сессионных заседаний. Об этом уже высказался первый вице-спикер Александр Корниенко. А нардеп партии "Слуга народа" Мария Мезенцева высказалась за рассмотрение инцидента на заседании регламентного комитета.
Кроме того, Елена Броницкая подчеркнула, что решение о закрытии девять месяцев назад трех телеканалов (112 Украина, ZIK и NewsOne) только за то, что давали возможность высказать различные точки зрения и объективность того, что на самом деле происходит в государстве, не правильное. Также она возмутилась ситуацией с возбуждением уголовных дел против главы политсовета "Оппозиционная платформа "За жизнь" – Виктора Медведчука. Эксперт подчеркнула, что президент должен прилагать усилия к развитию Украины и быть настоящим патриотом украинского общества.
Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Гео Лерос назвал Зеленского главным изменником Украины и показал ему нецензурный жест.
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