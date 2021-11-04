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Гео Лерос за жест президенту может понести наказание, – рассказывает эксперт

Поведение народного депутата объяснила политический эксперт

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Политический эксперт Елена Броницкая рассказала изданию "Комментарии" о том, какие санкции могут быть применены к народному депутату Гео Леросу за его поведение.

Гео Лерос за жест президенту может понести наказание, – рассказывает эксперт

Народный депутат Гео Лерос, фото УНИАН

Напомним, что внефракционный нардеп Гео Лерос выступил в зале Верховной Рады и сказал, что президент страны Владимир Зеленский предатель, а затем показал ему нецензурный жест. Елена Броницкая считает, что за такое поведение депутата могут привлечь к дисциплинарной ответственности и отстранить от участия в работе парламента на пять сессионных заседаний. Об этом уже высказался первый вице-спикер Александр Корниенко. А нардеп партии "Слуга народа" Мария Мезенцева высказалась за рассмотрение инцидента на заседании регламентного комитета.

"Но меня удивляет, почему на заседаниях присутствует госпожа Третьякова, которая как нам было сообщено, наказана отстранением на пять заседаний за то, что она порадовалась смерти ее коллеги — Антона Полякова. Считаю, что так оно и будет. Конечно, я данный жест Лероса не одобряю, но глава государства должен слышать всех, а не только господина Ермака", — отметила эксперт.

Кроме того, Елена Броницкая подчеркнула, что решение о закрытии девять месяцев назад трех телеканалов (112 Украина, ZIK и NewsOne) только за то, что давали возможность высказать различные точки зрения и объективность того, что на самом деле происходит в государстве, не правильное. Также она возмутилась ситуацией с возбуждением уголовных дел против главы политсовета "Оппозиционная платформа "За жизнь" – Виктора Медведчука. Эксперт подчеркнула, что президент должен прилагать усилия к развитию Украины и быть настоящим патриотом украинского общества.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Гео Лерос назвал Зеленского главным изменником Украины и показал ему нецензурный жест.


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Источник: https://comments.ua/ua
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